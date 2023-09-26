В МЗС України спростували інформацію про наміри "повалити владу Польщі"

Про це Ніколенко написав у facebook.

Йдеться про коментарі кореспондентки польського TVP Домініки Чосич, які вона в понеділок, 25 вересня опублікувала в Twitter (X).

За словами Чосич, у Брюсселі "неофіційно говорять" про обіцянку Берліна й Парижа українській владі швидкий вступ до ЄС, "якщо Київ допоможе повалити нинішній польський уряд", тому що "без зміни договорів ЄС не може бути розширений, і саме Польща блокує ці зміни".

"Зазначена інформація не відповідає дійсності. Категорично відкидаємо такі інсинуації. Українська сторона жодних таких пропозицій не отримувала, намірів втручатися у внутрішні справи Польщі не мала і не має", - зазначив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він наголосив, що Україна "високо цінує підтримку Польщі у відбитті російської агресії, підтримці нашого шляху до членства в ЄС і НАТО. Також глибоко вдячні полякам, які проявляють солідарність із українцями".

В українському МЗС переконані в безуспішності зусиль "вбити клин у високий рівень поваги та співпраці наших народів".

Ніколенко закликав польських друзів не піддаватися на спроби провокацій, працювати разом задля ефективної протидії спільним викликам.

Заборона на імпорт агропродукції з України та загострення відносин з Польщею

Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку. Того ж дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав окремі держави-члени ЄС утриматися від неправомірних односторонніх обмежень щодо української агропродукції.

Водночас заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка сказав, що переговори по сільському господарству перейшли в агресію зі сторони Польщі та натяки на вплив під час вступу України до ЄС.

Незабаром Шмигаль проінформував, що Україна подасть позов до СОТ та може у відповідь заборонити імпорт товарів з Польщі, Угорщини та Словаччини. Натомість президент Польщі Анджей Дуда розкритикував дії України щодо польського ембарго на українське зерно і заявив, що він та його уряд захищатимуть інтереси польських фермерів.

20 вересня посла України Василя Зварича викликали до МЗС Польщі через заяви Зеленського про те, що блокування експорту зерна деякими країнами на руку РФ.

Прем'єр Моравецький заявив, що Польща більше не передає зброю для України. Анджей Дуда відреагував на ці слова та сказав, що вони були інтерпретовані найгіршим чином та вирвані з контексту.

Також президент Польщі сказав, що не вірить, що дрібна суперечка між Україною та його країною щодо українського агроімпорту може перекреслити усі здобутки польсько-українських відносин і додав, що його країна підготувала транзитні коридори, якими Україна зможе експортувати своє зерно країнам, що потребують цього. Проте Варшава не скасовує свою заборону на продаж агропродукції.