Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією В МЗС України спростували інформацію про наміри "повалити владу Польщі"

В МЗС України спростували інформацію про наміри "повалити владу Польщі"

26 вересня, 2023 вiвторок
00:58
Війна з Росією Україна Польща

МЗС України спростувало коментарі польських медіа про нібито обіцянку Німеччини та Франції забезпечити Києву швидкий вступ до ЄС в обмін на "повалення" уряду Польщі

Про це Ніколенко написав у facebook.

Йдеться про коментарі кореспондентки польського TVP Домініки Чосич, які вона в понеділок, 25 вересня опублікувала в Twitter (X).

За словами Чосич, у Брюсселі "неофіційно говорять" про обіцянку Берліна й Парижа українській владі швидкий вступ до ЄС, "якщо Київ допоможе повалити нинішній польський уряд", тому що "без зміни договорів ЄС не може бути розширений, і саме Польща блокує ці зміни".

"Зазначена інформація не відповідає дійсності. Категорично відкидаємо такі інсинуації. Українська сторона жодних таких пропозицій не отримувала, намірів втручатися у внутрішні справи Польщі не мала і не має", - зазначив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він наголосив, що Україна "високо цінує підтримку Польщі у відбитті російської агресії, підтримці нашого шляху до членства в ЄС і НАТО. Також глибоко вдячні полякам, які проявляють солідарність із українцями".

В українському МЗС переконані в безуспішності зусиль "вбити клин у високий рівень поваги та співпраці наших народів".

Ніколенко закликав польських друзів не піддаватися на спроби провокацій, працювати разом задля ефективної протидії спільним викликам.

Заборона на імпорт агропродукції з України та загострення відносин з Польщею

Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку. Того ж дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав окремі держави-члени ЄС утриматися від неправомірних односторонніх обмежень щодо української агропродукції.

Водночас заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка сказав, що переговори по сільському господарству перейшли в агресію зі сторони Польщі та натяки на вплив під час вступу України до ЄС.

Незабаром Шмигаль проінформував, що Україна подасть позов до СОТ та може у відповідь заборонити імпорт товарів з Польщі, Угорщини та Словаччини. Натомість президент Польщі Анджей Дуда розкритикував дії України щодо польського ембарго на українське зерно і заявив, що він та його уряд захищатимуть інтереси польських фермерів.

20 вересня посла України Василя Зварича викликали до МЗС Польщі через заяви Зеленського про те, що блокування експорту зерна деякими країнами на руку РФ.

Прем'єр Моравецький заявив, що Польща більше не передає зброю для України. Анджей Дуда відреагував на ці слова та сказав, що вони були інтерпретовані найгіршим чином та вирвані з контексту.

Також президент Польщі сказав, що не вірить, що дрібна суперечка між Україною та його країною щодо українського агроімпорту може перекреслити усі здобутки польсько-українських відносин і додав, що його країна підготувала транзитні коридори, якими Україна зможе експортувати своє зерно країнам, що потребують цього. Проте Варшава не скасовує свою заборону на продаж агропродукції.

Польща
Вступ в ЄС
МЗС України
гібридна війна
Читайте також:
Андрій Іванчук
25 вересня, 2023 понедiлок
Помер 50-річний народний депутат Андрій Іванчук
25 вересня, 2023 понедiлок
Українські сили продовжують контрнаступальні операції на південному фланзі Бахмута, - ISW
Путін у Фінляндії на початку 90-их років
24 вересня, 2023 неділя
"Погана зачіска, погана майка". Фінське телебачення показало, як Путін відпочивав у 90-х
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.34
    Продаж 41.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
26 вересня
00:42
збита ракета
Повітряна атака на Україну: небезпека на сході та півдні країни
2023, понедiлок
25 вересня
23:53
Президент Литви Гітанас Науседа
Науседа зустрівся з українськими нардепами: пообіцяв продовжити підтримку та закликав до реформ
23:20
Чехія
У Чехії викрили агента РФ, який платив відомим людям за поширення російської пропаганди
22:54
Держдеп США
Держдеп США пояснив, що буде з безпековою допомогою в разі "шатдауну"
22:28
Cyberpunk 2077: польська студія CDPR вибачилася перед росіянами за "образливі" фрази в українській локалізації
22:06
Ексклюзив
санкції проти РФ
"Має бути ембарго": дипломат Чалий пояснив, чому санкції проти РФ недостатні для припинення війни
22:06
Оновлено
У невизнаному Придністров'ї після атаки РФ на Україну знайшли уламки ракети
21:52
прапори України та США
З чіткими термінами: Білий дім надіслав Києву перелік реформ для продовження підтримки, - ЗМІ
21:51
Естонія
"Самовираження карається": чоловіки, які повісили у Таллінні прапор Естонської РСР, хочуть оскаржити штраф у суді
21:25
РФ обстріляла житлові квартали Херсона: загинули троє людей, ще двоє поранені
21:03
Ексклюзив
Чалий
"Найбільше спонукає Путіна до ескалації у війні": дипломат Чалий про повільне постачання зброї Україні
20:50
окупанти
РФ нарощує мінно-вибухові загородження на кордоні з Україною, — Генштаб
20:19
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Abrams, Avenger та безпілотники: особливості озброєння Збройних Сил України. Колонка Сергія Згурця
20:06
Ексклюзив
Рафаель Маріано Гроссі
"Для обмеження діяльності в МАГАТЕ потрібне лише бажання": активістка з акції проти РФ у Відні
20:00
OPINION
Віталій Бала
Злий понеділок
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 579-го дня війни: ліквідований командувач Чорноморського флоту РФ, а на аеродромі під Курськом дрон-пастка підірвався разом з керівництвом авіаполку
19:57
Спіікери Форуму ISF2023
Підсумки International Sustainability Forum 2023: уряду запропонують стратегію розвитку України на найближчі 20 років
19:56
Світовий банк
Світовий банк надав 100 мільйонів доларів Україні. Куди спрямують кошти
19:53
Олександр Лукашенко
Лукашенко заборонив білорусам ввозити, використовувати й виготовляти цивільні безпілотники
19:25
Канада
У Канаді розповіли, на основі чого звинуватили Індію у вбивстві сикхського активіста
19:19
Анджей Дуда Президент Польщі
США надали $2 млрд кредиту на модернізацію армії Польщі
19:12
Верховна Рада
Нардепи кількох партій імітують присутність на засіданнях Ради, - рух "ЧЕСНО"
19:07
OPINION
на фото: Олена Білозерська
Як за кордоном сприймають російсько-українську війну
18:57
обережно міни
Як знайти та знешкодити міну: британські сапери провели тренінг для українських військових
18:40
Коломойський, суд
Коломойський в суді заявив, що його судять як іноземця
18:31
Ексклюзив
Артилерія РФ на Запоріжжі стріляє у 20 разів більше, ніж ЗСУ, - воєнкор Еспресо
18:30
Ексклюзив
російські "миротворці" у Нагірному Карабаху
"Росія намагається вислати з Карабаху тисячі людей для перевороту у Вірменії": місцевий політик прокоментував події в Єревані
18:25
обстріл Харківщини
Окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині: поранено двох людей
18:11
отруєння діти
На Одещині курсантів Військово-морського ліцею госпіталізували з отруєнням
18:03
Оновлено
Коломойський, суд
Суд у справі Коломойського: олігарху не змінили запобіжний захід
17:56
ЗАЕС
Україна під час блекаутів возила дизель на окуповану ЗАЕС, аби запобігти ядерній аварії, — Галущенко
17:42
Дана Ярова
Якщо хоч одна одиниця зимової форми не буде якісною, повертатимуть всю партію, - Ярова
17:38
суд гаага
Комісія ООН по Україні: РФ катувала до смерті українців, а деякі сім'ї були змушені слухати, як окупанти ґвалтували жінок
17:25
Екскерівника військомату в Дніпрі підозрюють у збагаченні на понад 8,8 млн грн
17:21
Віктор Орбан
Угорщина блокуватиме членство України в НАТО через "проблеми" з угорськими школами, - Орбан
17:12
У Кліщіївці взяли в полон ексмера російського міста
17:07
В Україні засудили до довічного ув'язнення колаборанта, який наводив ракети РФ на Запоріжжя
17:05
Оновлено
Обстріл Херсона 24 вересня
Від авіаудару РФ по Бериславу загинули троє людей, одна жінка поранена
16:54
Норвегія виділить $25,1 млн Українському Червоному Хресту
16:47
SkyUp
Українська авіакомпанія SkyUp працюватиме на ринку США
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV