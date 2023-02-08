В напрямку Кремінної росіяни посилюють свої підрозділи особовим складом, - офіцер Нацгвардії Дорошенко
Офіцер Нацгвардії України Олександр Дорошенко розповів, що під Кремінною спостерігається посилення підрозділів противника особовим складом
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Під Кремінною ми знаходились з середини листопада. Нас вивели на ротацію в Харківську область лише кілька днів тому. За кілька днів до того, як нас вивели, наша група аеророзвідки знову повернулась під Кремінну, оскільки ситуація загострилась і виникли проблеми. Росіяни вели наступальні дії на наші позиції. І ці дії були вдалими для них. Саме частини нашого підрозділу довелось відвести на краще підготовлені позиції", - розповів Дорошенко
Офіцер Нацгвардії України наголосив, що біля Кремінної спостерігається скупчення піхоти противника
"В росіян під Кремінною є достатня кількість особового складу та бронетехніки. Також постійно працює їхня артилерія. Вони не дають нашим хлопцям нормально закріпитись на позиціях. Тому ситуація біля Кремінної дуже складна. В них дійсно спостерігається скупчення піхоти. Тому недооцінювати противника не можна", - додав він.
- 7 лютого боєць "Легіону Свободи" Руслан Андрійко в етері телеканалу “Еспресо” повідомив, що у напрямку Лиман - Кремінна позиції ЗСУ не втрачені,а всі ворожі штурми відбиті
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