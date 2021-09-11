В окупованому Криму заблокували смартфони Xiaomi
В суботу, 11 вересня 2021 року, стало відомо про блокування смартфонів китайського виробника Xiaomi на тимчасово окупованому росіянами українському Кримському півострові
Не виключено, що таким чином компанія бореться з пристроями, які були завезено до анексованого Криму нелегально, так званими "сірими" поставками, інформує Еспресо.TV.
"Сірі" смартфони були заблоковані й на Кубі, в Ірані, Сирії, Північної Кореї і Судані.
У правилах користування продукцією зазначено, що в цих регіонах заборонено продаж виробленої нею техніки.
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