В окупованому Криму заблокували смартфони Xiaomi

Не виключено, що таким чином компанія бореться з пристроями, які були завезено до анексованого Криму нелегально, так званими "сірими" поставками, інформує Еспресо.TV.



"Сірі" смартфони були заблоковані й на Кубі, в Ірані, Сирії, Північної Кореї і Судані.



У правилах користування продукцією зазначено, що в цих регіонах заборонено продаж виробленої нею техніки.





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