В Олешках підірвали авто з російськими військовими та працівниками ФСБ: один загинув, 4 поранені, — ЛІГА.net

Про це повідомляє LIGA.net, посилаючись на свої джерела в Службі безпеки України.

Зазначається, що до підпалу доклала руку СБУ. Один працівник ФСБ загинув одразу на місці, другий перебуває в реанімації у важкому стані. Троє військових РФ, які їх супроводжували в авто, поранені.

Джерела в СБУ повідомляють, що підірвані ФСБшники працювали в тимчасово окупованому Скадовську, а в Олешки навідувалися для фільтраційних заходів "і заодно – щоб катувати українців".