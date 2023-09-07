В Олешках підірвали авто з російськими військовими та працівниками ФСБ: один загинув, 4 поранені, — ЛІГА.net
У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині підірвали авто з російськими військовими та працівниками ФСБ - один окупант загинув, четверо поранені
Про це повідомляє LIGA.net, посилаючись на свої джерела в Службі безпеки України.
Зазначається, що до підпалу доклала руку СБУ. Один працівник ФСБ загинув одразу на місці, другий перебуває в реанімації у важкому стані. Троє військових РФ, які їх супроводжували в авто, поранені.
Джерела в СБУ повідомляють, що підірвані ФСБшники працювали в тимчасово окупованому Скадовську, а в Олешки навідувалися для фільтраційних заходів "і заодно – щоб катувати українців".
- На початку вересня на тимчасово окупованій території Луганщини під час спецоперації СБУ підірвали очільника "митниці "ЛНР" та агента центрального апарату ФСБ Юрія Афанасьєвського.
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