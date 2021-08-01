В Підмосков'ї контролер порізав ножем пасажира
Охоронець-контролер розташованої на околиці Москви (РФ) залізничної станції Воронок напав з ножем на безквиткового пасажира, той госпіталізований
Інцидент стався в турнікетному павільйоні залізничної станції Ярославського напрямку. Контролер в ході сварки з чоловіком 1973 року народження завдав йому не менше трьох ударів в область шиї, заподіявши колото-різані поранення, передає Еспресо.TV.
Потерпілий перебуває в лікарні.
Порушено кримінальну справу за статтею про замах на вбивство. Підозрюваного затримано.
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