В Підмосков'ї контролер порізав ножем пасажира

Інцидент стався в турнікетному павільйоні залізничної станції Ярославського напрямку. Контролер в ході сварки з чоловіком 1973 року народження завдав йому не менше трьох ударів в область шиї, заподіявши колото-різані поранення, передає Еспресо.TV.



Потерпілий перебуває в лікарні.



Порушено кримінальну справу за статтею про замах на вбивство. Підозрюваного затримано.





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