Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"У Путіна є причини для нервозності через ситуацію на фронтах в Україні. І це очевидно. Це є першою і головною причиною його неадекватної поведінки. Ми всі прекрасно знаємо, що зараз для російської армії ситуація стає все складнішою. Тому через це він може приймати неправильні рішення. Через ситуацію на фронтах, Путін може приймати рішення, які призведуть зовсім до інших результатів", - пояснив Фейгін.

Політик наголосив, ситуація на фронтах в Харківській області дуже впливає на Путіна.

"Очевидно, чому Путін сьогодні збирає Радбез РФ. Зокрема, через ситуацію в Харківській області. Оскільки втрата захоплених територій Харківської області для них дуже погана перспектива. Тому слід очікувати, що його рішення можуть призвести до катастрофічних наслідків для Росії", - додав він.

7 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нічого не втратила, розпочавши війну в Україні, а лише "зміцнила свій суверенітет”

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