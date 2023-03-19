В російських школах почнуть вивчати африканські мови

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

"У нас готується нове покоління людей, які здатні розуміти менталітет та основні моделі розвитку Африки, та розуміти, що Африка – це не просто великий та єдиний континент. Є різні регіони з різними економічними та політичними традиціями", — сказав Маслов.

Заступник міносвіти РФ заявив, що міністерство працює над підготовкою міжурядових угод про взаємне визнання освіти з Угандою, Єгиптом і Марокко.

Загалом, за його словами, угоди про співробітництво підписуються ще з вісьмома країнами - Маврикієм, Алжиром, Камеруном, Конго, Малі, Ганою, Гвінеєю та Екваторіальною Гвінеєю.