В російських школах почнуть вивчати африканські мови
Директор Інституту країн Азії та Африки Московського держуніверситету Олексій Маслов заявив, що діти у російських школах вивчатимуть африканські мови - суахілі та амхарську
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.
"У нас готується нове покоління людей, які здатні розуміти менталітет та основні моделі розвитку Африки, та розуміти, що Африка – це не просто великий та єдиний континент. Є різні регіони з різними економічними та політичними традиціями", — сказав Маслов.
Заступник міносвіти РФ заявив, що міністерство працює над підготовкою міжурядових угод про взаємне визнання освіти з Угандою, Єгиптом і Марокко.
Загалом, за його словами, угоди про співробітництво підписуються ще з вісьмома країнами - Маврикієм, Алжиром, Камеруном, Конго, Малі, Ганою, Гвінеєю та Екваторіальною Гвінеєю.
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