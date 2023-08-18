Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал В Україні 64% кримінальних справ щодо порно стосуються контенту з дітьми

В Україні 64% кримінальних справ щодо порно стосуються контенту з дітьми

18 серпня, 2023 п'ятниця
11:45
Кримінал кримінальна справа

За 7 місяців поточного року Генеральна прокуратура України звітує про 1943 справи за статтями про порно: ст.301 та 301-1 ККУ. Більш ніж половину від загального обсягу проваджень за контент 18+ стосується порноконтенту, пов’язаному з дітьми

Про це повідомляє Opendatabot.

У той час, якщо за ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів відкрито 699 проваджень, то за порноконтент, пов’язаний з дітьми, — майже удвічі більше: 1244. Зазначається, що це вже більше, ніж за весь минулий рік, коли було обліковано 1880 справ, з них: за ст. 301 — 785 та за ст. 301-1 — 1095.

Окрім цього, зростання кількості справ за статтею 301 ККУ спостерігається з 2020-го року. Проте якщо у 2021 та 2022, в середньому, на місяць відкритих справ за контент 18+ більшало на 27%, то цьогоріч в Україні зафіксовано бум — це +77% проваджень на місяць. За січень-липень 2023 року до суду надійшло 69% від загальної кількості справ, відкритих за дорослий контент.

Нагадаємо, що стаття 301-1 (порноконтент, пов’язаний з дітьми) була відокремлена у 2021 році, але статистика за нею у звітах ГПУ з’явилась у лише у 2022 році. 15 серпня в Україні стартувало обговорення нового законопроєкту щодо декриміналізації дорослого порноконтенту. У проєкті передбачено посилення відповідальності за створення порно, пов’язаного з дітьми та розповсюдження контенту 18+ серед неповнолітніх.

Що передувало

Нагадаємо, 4 липня 2022 року на сайті президента України з'явилася петиція з проханням легалізувати еротику та порно на території України, вона набрала необхідний мінімум – 25 тисяч підписів.

Пізніше президент Зеленський розглянув цю петицію і доручив голові уряду Денисові Шмигалю опрацювати питання та поінформувати про результати розгляду автора звернення. Однак легалізація порно так і не зрушила з місця. Згідно з публічними даними, окрім України повна заборона порнографії діє в Європі лише у РФ, Білорусі, Ісландії, Литві, Болгарії та Ватикані.

15 серпня у Верховній Раді України підготували до розгляду законопроєкт, який пропонується декриміналізувати порнографію, яка не становить суспільної небезпеки.

Суспільство
Україна
порно
Читайте також:
окупанти орки
18 серпня, 2023 п'ятниця
У батальйоні бойовиків "Восток" запропонували Росії заморозити війну в Україні вздовж нинішньої лінії фронту, - ISW
свічка_скорбота
16 серпня, 2023 середа
На фронті загинув брат футболіста "Динамо" 
Олександр Лукашенко
17 серпня, 2023 четвер
Лукашенко заявив, що всі цілі війни РФ в Україні досягнуті, і визнав інтервенцію з Білорусі
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.39
    Купівля 37.39
    Продаж 38.21
  • EUR
    Купівля 40.89
    Продаж 41.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
18 серпня
12:40
На фото: Володимир Зеленський
Надходження зброї, ситуація на фронті, інспекція ВЛК: Зеленський провів нараду
12:30
штучний інтелект
Великі рекламодавці переходять на ШІ, щоб скоротити витрати й підвищити продуктивність
12:29
Новини компаній
Машини на виробництві Ferrexpo
Високі показники безпеки на підприємствах Ferrexpo: результати першого півріччя
12:26
Будівництво першого в Україні житлового будинку за 3D-технологією офіційно почалося!
Перший в Україні житловий будинок за технологією 3D зводять в Ірпені
12:24
270+ ударних безпілотників на передову
Армія дронів: на передову відправляють 270 українських безпілотників Vampire
12:22
Верховна Рада
У Раді зареєстрували законопроєкт про декриміналізацію порнографії
12:08
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Резніков на вихід. Хто буде новим очільником Міноборони?
12:03
евакуація
Від 9 серпня з Куп'янського району Харківщини евакуювали близько 480 людей
11:51
Оновлено
Замах на заступника голови ДПС
Очільник МВС Клименко підтвердив замах на вбивство заступника голови ДПС
11:50
на фото постер фільму "Перший код"
"Перший код": в Україні презентували трейлер фільму про історію українського ІТ
11:40
Ексклюзив
ЗСУ
Військовий експерт пояснив, чому РФ не втримає Роботине
11:39
Оновлено
Армія, Велика Британія
Велика Британія законтрактувала для України засоби ППО на $115 млн
11:32
імпорт електроенергії
Україна другий день поспіль брала аварійну допомогу від енергосистем Румунії та Польщі
11:18
Джо Байден
Байден намагається зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином "без попередніх умов"
10:57
Окупанти зімітували явку
Українська розвідка закликала жителів ТОТ надавати інформацію про причетних до псевдовиборів
10:54
У Новоросійську сталася пожежа у вантажному терміналі
У Новоросійську сталася пожежа у вантажному терміналі
10:54
Оновлено
F-16 Нідерланди
Данія та Нідерланди підтвердили, що США схвалили надання Україні F-16
10:41
Ексклюзив
винищувач F-16
"Перший квартал 2024 року": Згурець назвав оптимістичний прогноз щодо надання Україні F-16
10:37
Збирав інформацію для ГРУ РФ про прильоти у Дніпрі
Збирав інформацію для ГРУ РФ про прильоти у Дніпрі: під варту взяли ймовірного російського агента
10:27
Україна готова надати в користування європейським партнерам до 15 млрд кубометрів газосховищ
10:22
У тимчасово окупованому Мелітополі вибухи на аеродромі
У Мелітополі пролунали вибухи, - Федоров
10:16
Обстріл Херсонщини
Росіяни вночі вдарили по Херсонщині: поранена жінка
10:08
OPINION
Михайло Басараб
Розпад Росії мають очолити не росіяни
09:57
Харківщина
Армія РФ протягом доби атакувала 9 областей України: 2 загиблих, 3 поранених
09:48
Огляд
міжнародний огляд
У РФ створюють 6 тис. БпЛА, щоб атакувати українські міста, США погодилися передати ЗСУ F-16. Акценти світових ЗМІ 18 серпня
09:46
Інфографіка
курс долара
Курс валют на 18 серпня: ціни в обмінниках підскочили
09:40
коштовності з британського музею
Вкрадені експонати з Британського музею помітили на eBay, їх продають за $50
09:25
Що залишили по собі окупанти на Харківщині
РФ намагається підірвати національну ідентичність українців на ТОТ, - розвідка Британії
09:23
російські військові окупанти
На Херсонщині місцеві колаборанти вимагають розпочати навчання для дітей за російською шкільною програмою
09:15
Ексклюзив
Андрющенко заявив, що РФ будує нову лінію оборони поблизу Маріуполя
08:56
Укрпошта оголосила про випуск марки "Україна - Мати"
Укрпошта оголосила про випуск марки "Україна - Мати" до Дня Незалежності
08:28
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін візьме участь у саміті БРІКС
08:25
пожежа у лісі
У Канаді евакуйовують жителів одного з регіонів через масштабні пожежі
08:07
Інфографіка
Окупанти
Два гелікоптери, 460 солдатів і 12 бойових бронемашин: втрати Росії за добу війни в Україні
08:06
OPINION
Павло Клімкін
Єнсен натякнув на те, що союзники передбачають патову ситуацію у війні з Росією
08:01
Ексклюзив
україна українці
Чисельність населення України до 2037 року та яким буде життя після війни. Прогноз Інституту демографії
07:48
Олександр Журавель_ протез
У Мінсоцполітики сказали, хто має право на безоплатний протез ще до встановлення інвалідності
07:35
ЗСУ
ISW пояснив, чим важливий прорив оборони РФ у районі Роботино на Запоріжжі
07:05
Іловайськ
18 серпня. Річниця від дня, коли українські військові увійшли в Іловайськ – "Іловайський котел" (2014)
06:44
прапори України та США
Держдеп США: Перемога України означає цілковите вигнання РФ з її території
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV