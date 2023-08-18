Про це повідомляє Opendatabot.

У той час, якщо за ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів відкрито 699 проваджень, то за порноконтент, пов’язаний з дітьми, — майже удвічі більше: 1244. Зазначається, що це вже більше, ніж за весь минулий рік, коли було обліковано 1880 справ, з них: за ст. 301 — 785 та за ст. 301-1 — 1095.

Окрім цього, зростання кількості справ за статтею 301 ККУ спостерігається з 2020-го року. Проте якщо у 2021 та 2022, в середньому, на місяць відкритих справ за контент 18+ більшало на 27%, то цьогоріч в Україні зафіксовано бум — це +77% проваджень на місяць. За січень-липень 2023 року до суду надійшло 69% від загальної кількості справ, відкритих за дорослий контент.

Нагадаємо, що стаття 301-1 (порноконтент, пов’язаний з дітьми) була відокремлена у 2021 році, але статистика за нею у звітах ГПУ з’явилась у лише у 2022 році. 15 серпня в Україні стартувало обговорення нового законопроєкту щодо декриміналізації дорослого порноконтенту. У проєкті передбачено посилення відповідальності за створення порно, пов’язаного з дітьми та розповсюдження контенту 18+ серед неповнолітніх.

Що передувало

Нагадаємо, 4 липня 2022 року на сайті президента України з'явилася петиція з проханням легалізувати еротику та порно на території України, вона набрала необхідний мінімум – 25 тисяч підписів.

Пізніше президент Зеленський розглянув цю петицію і доручив голові уряду Денисові Шмигалю опрацювати питання та поінформувати про результати розгляду автора звернення. Однак легалізація порно так і не зрушила з місця. Згідно з публічними даними, окрім України повна заборона порнографії діє в Європі лише у РФ, Білорусі, Ісландії, Литві, Болгарії та Ватикані.

15 серпня у Верховній Раді України підготували до розгляду законопроєкт, який пропонується декриміналізувати порнографію, яка не становить суспільної небезпеки.