В Україні очікуються дощі зі штормовими поривами: прогноз погоди на 30 червня від Наталки Діденко
У п'ятницю, 30 червня, на території України прогнозуються дощі з грозами майже в усіх регіонах. До того ж місцями можливі штормові пориви вітру до 15-20 м/с
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
У п'ятницю на сході, півночі та північному сході України, а також в західних областях очікуються грозові дощі. Проте в центральній частині та на півдні країни протягом дня не передбачається значних опадів, хіба що ввечері.
Прогнозується, що більшість областей матимуть температуру повітря у діапазоні від +20°C до +26°C. Однак, на Харківщині, Сумщині та Полтавщині місцями очікуються +18...+22°C. У південній частині країни та на Закарпатті температура може сягати +25...+29°C.
Вітер буде завтра північно-західного напрямку, помірний, місцями можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.
У Києві червень закінчиться теплою погодою, температура підніметься до +24°C. Проте завтра буде вітряно. Дощі, які очікуються сьогодні вночі та завтра вранці, припиняться, і протягом дня в п'ятницю не передбачається значних опадів. Однак, вже ввечері завтра можливе повернення дощів у столиці.
Починаючи з початку липня, в Україну повернеться тепла - +25...+31°C. Проте в західних областях погода буде трохи прохолоднішою на кілька градусів.
- Новий тиждень з 25 червня у східних, північних та західних областях почався із сильних дощів та вітру, натомість на півдні панувала суха погода.
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