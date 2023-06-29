Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

У п'ятницю на сході, півночі та північному сході України, а також в західних областях очікуються грозові дощі. Проте в центральній частині та на півдні країни протягом дня не передбачається значних опадів, хіба що ввечері.

Прогнозується, що більшість областей матимуть температуру повітря у діапазоні від +20°C до +26°C. Однак, на Харківщині, Сумщині та Полтавщині місцями очікуються +18...+22°C. У південній частині країни та на Закарпатті температура може сягати +25...+29°C.

Вітер буде завтра північно-західного напрямку, помірний, місцями можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

У Києві червень закінчиться теплою погодою, температура підніметься до +24°C. Проте завтра буде вітряно. Дощі, які очікуються сьогодні вночі та завтра вранці, припиняться, і протягом дня в п'ятницю не передбачається значних опадів. Однак, вже ввечері завтра можливе повернення дощів у столиці.

Починаючи з початку липня, в Україну повернеться тепла - +25...+31°C. Проте в західних областях погода буде трохи прохолоднішою на кілька градусів.