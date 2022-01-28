В Україні оголосили про початок конкурсу для відбору кандидатів на посаду судді КС

Про це йдеться на сайті Конституційного суду.



"Рішенням Ради суддів України оголошено про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України та початок прийняття заяв (з доданими до них документами) осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного суду України", - повідомляє пресслужба.



Рада прийматиме заяви із 29 січня 2022 року по 28 лютого 2022 року включно. Документи, які подадуть до Ради суддів після 28 лютого 2022 року, не розглядатимуться.



На XVIII з’їзді суддів України, який відбувся 9-11 березня 2021 року, розглянули питання про обрання судді Конституційного суду, однак жодна з кандидатур тоді не здобула необхідної кількості голосів.

Нагадаємо, 11 грудня 2021 року заступника голови Конституційного суду України Сергія Головатого обрали членом бюро Венеційської комісії.