В Україні реконструюють найбільший реабілітаційний центр для військових
Міністерство оборони України й всеукраїнський проєкт RECOVERY підписали меморандум щодо реконструкції найбільшого реабілітаційного центру для військовослужбовців
Про це пише Міністерство оборони України.
"Міністерство оборони України і всеукраїнський проєкт RECOVERY домовилися про партнерство та співпрацю. В рамках спільного проєкту запланована реконструкція найбільшого реабілітаційного центру для військовослужбовців в одній з областей України", - йдеться у повідомленні.
Місце розташування майбутнього проєкту не розголошується з міркувань безпеки. Заклад зможе надавати допомогу понад 100 захисникам та захисницям одночасно.
"Сьогодні було зроблено ще один крок для створення сучасної системи реабілітації військовослужбовців. Сподіваюсь, що співпраця із благодійними організаціями буде розширюватись і якомога більше чоловіків і жінок будуть повертатись до лав Збройних сил або додому здоровими", - заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.
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