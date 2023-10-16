В Україні запрацює сервіс е-Риба: для кого впроваджують і з якою метою

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

У відомстві пояснили, що в Україні запрацює сервіс е-Риба, де суб'єкти господарювання, які здійснюють вилов риби у промислових масштабах, мають подавати електронні декларації.

"Відтепер суб’єкти рибного господарства, які планують рибалити у промислових масштабах або здійснювати дослідний вилов зобов’язані щороку до 1 листопада декларувати право на це шляхом подання відповідної електронної декларації. Декларація на промислове рибальство та дослідний вилов формується, підписується та подається в автоматичному режимі до е-Риби", - розповіли у міністерстві.

Експериментальний проєкт триватиме два роки.

Однією з цілей запровадження сервісу названо мінімізацію корупційних ризиків.