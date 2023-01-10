Такі дані навів Офіс генпрокурора.

Згідно з повідомленням, понад 1332 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

"Станом на ранок 10 січня 2023 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 453. Зросла кількість поранених - понад 879", - зазначили в ОГП.



"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - додали там.



Згідно з повідомленням, найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 429, Харківській - 269, Київській - 117, Херсонській - 83, Миколаївській - 82, Запорізькій - 81, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 40.

Також ворог пошкодив обстрілами 3126 закладів освіти, 337 із них зруйновано повністю.

9 січня через ракетний обстріл окупантами Очакова Миколаївської області поранено дворічного хлопчика.

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