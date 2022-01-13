В українських лікарнях почали вести облік антибіотиків

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



У МОЗ пояснили, що облік антибіотиків дасть змогу побачити, скільки антибіотиків (і яких саме) призначають лікарі пацієнтам в стаціонарних відділеннях, а також оцінити виправданість таких призначень.



Крім цього, облік забезпечити контроль за внутрішньолікарняними інфекціями і зменшить терміни перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні.



За інформацією міністерства, в Україні триває поетапна підготовка до впровадження відпуску лікарських засобів за електронними рецептами, старт якого запланований на квітень 2022 року.



Щоб отримати антибіотики, пацієнту необхідно звернутися до свого лікаря, який випише рецепт в електронній системі охорони здоров'я (ЕСЗ).



Також лікар надає пацієнтові номер рецепта та інформацію про лікарський засіб, далі пацієнту слід звернутися в аптечний заклад, підключений до ЕСЗ, і повідомити номер рецепта. Фармацевт за цим номером побачить, що саме призначив лікар, і зможе здійснити відпуск ліків.



МОЗ не знає, скільки реально антимікробних препаратів приймають українці, проте є аналіз трендів. Згідно з ним, в 2020 році загальний обсяг всіх продажів і закупівель таких препаратів перевищив 6,4 млрд грн. Це на 40% більше, ніж у 2018 році. Також зросли обсяги продажу таких препаратів в аптеках: з 3,26 млрд грн в 2018 році до 4,36 млрд грн - у 2020.

Нагадаємо, 12 січня Кабмін ухвалив рішення про скасування податку на додану вартість щодо операції з ввезення та постачання лікарських та медичних засобів, які закуповує Міністерство охорони здоров’я.