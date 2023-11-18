В Узбекистані пройшла зустріч щодо впровадження Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням: на ній обговорили теракт РФ на Каховській ГЕС

"На відновлення земельних ресурсів та довкілля необхідні десятиріччя. Війна, яка триває на європейському континенті, є екзистенційною загрозою миру і приносить безпрецедентні та довгострокові наслідки", - сказав Куркчі.
Крім того, він розповів учасникам заходу про російський теракт на Каховській ГЕС та закликав міжнародні організації, глобальну спільноту захисників довкілля, а політиків включити цей злочин у свої робочі повістки.
"Ми маємо разом знайти спільні відповіді на всі екологічні загрози, створені агресією. Без цього не буде повернення до нормального, стабільного життя, а відлуння війни збережеться ще надовго - у вибухах мін, які забирають життя, у забрудненні води, ґрунту, атмосфери та природного довкілля", - підсумував перший секретар посольства в Узбекистані.
Довідково. Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням схвалена в 1994 році в Парижі. Україна до неї приєдналася у 2002 році. Конвенція спрямована на пом’якшення наслідків деградації земель, захисту та відновлення нашої землі, забезпечення більш безпечного, справедливого та стійкого майбутнього.
- Раніше представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України майор Владислав Дудар заявив, що зникнення Каховського водосховища матиме значний негативний вплив на екосистему Херсонщини. Зокрема призведе до опустелювання півдня України. Збитки для екології становлять близько $1,5 млрд.