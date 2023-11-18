В Узбекистані пройшла зустріч щодо впровадження Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням: на ній обговорили теракт РФ на Каховській ГЕС

"На відновлення земельних ресурсів та довкілля необхідні десятиріччя. Війна, яка триває на європейському континенті, є екзистенційною загрозою миру і приносить безпрецедентні та довгострокові наслідки", - сказав Куркчі.

Крім того, він розповів учасникам заходу про російський теракт на Каховській ГЕС та закликав міжнародні організації, глобальну спільноту захисників довкілля, а політиків включити цей злочин у свої робочі повістки.

"Ми маємо разом знайти спільні відповіді на всі екологічні загрози, створені агресією. Без цього не буде повернення до нормального, стабільного життя, а відлуння війни збережеться ще надовго - у вибухах мін, які забирають життя, у забрудненні води, ґрунту, атмосфери та природного довкілля", - підсумував перший секретар посольства в Узбекистані.

Довідково. Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням схвалена в 1994 році в Парижі. Україна до неї приєдналася у 2002 році. Конвенція спрямована на пом’якшення наслідків деградації земель, захисту та відновлення нашої землі, забезпечення більш безпечного, справедливого та стійкого майбутнього.