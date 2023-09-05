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Оновлено

Зникнення Каховського водосховища: у Міноборони заявили про негативний вплив на екосистему Херсонщини

5 вересня, 2023 вiвторок
15:08
Суспільство

Зникнення Каховського водосховища матиме значний негативний вплив на екосистему Херсонщини, зокрема призведе до опустелювання півдня України. Збитки для екології складають близько $1,5 млрд

Про це на брифінгу у Military Media Center повідомив представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності  Міністерства оборони України майор Владислав Дудар.

Він нагадав, що Каховське водосховище обміліло через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС у червні. Водосховище зберігало 94% води, яка живила 30 меліоративних систем Херсонської області, 74% меліоративних систем Запорізької та 30% - Дніпропетровської.

І хоча зараз, з огляду на достатню кількість опадів, негативний вплив відсутності сталого постачання не такий помітний, у перспективі тенденції аридизації півдня можуть посилитись.

"У зв’язку з антропогенним характером екосистеми Херсонської області та з відсутністю ведення сільського господарства (осушення водосховища) це впливатиме негативно", - зазначив Дудар.

Також перший заступник голови Державної екологічної інспекції України Дмитро Заруба розповів про збитки для екології. Основною проблемою для оцінювання є те, що інспектори не можуть зараз дістатись до всіх територій, тому що там або ведуться активні бойові дії, або ці території окуповані ворогом.

"На сьогодні приблизно розраховані збитки по Каховському водосховищу складають 1,5 млрд доларів США", - сказав Заруба і додав, що остаточні розрахунки стануть можливим після збору всієї інформації.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її було повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.

За офіційними даними, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС загинула 31 людина. Утім, у Міноборони припускають, що кількість загиблих може бути значно більшою.

У МВС зазначили, що зруйнована Каховська ГЕС відновленню не підлягає, водночас можна збудувати нову. В Укргідроенерго зазначили, що розробка експериментального проєкту відбудови Каховської ГЕС займе два роки, а її будівництво триватиме близько шести років.

Мешканцям Херсонщини та Миколаївщини, які через підрив Каховської ГЕС втратили врожай, виплатять компенсацію. На це з бюджету виділено 271 млн грн. Розмір компенсацій може становити до 100 тис. грн. Також уряд виділив 1 млрд грн на забезпечення чотирьох регіонів, постраждалих від підриву Каховської ГЕС, питною водою.

Новини
Україна
екологія
російська армія
Херсонщина
Війна з Росією
окупанти
екологічна катастрофа
Каховська ГЕС
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