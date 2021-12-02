Вбивство 6-річної дівчинки на Харківщині: суд відправив підлітка до спецустанови на 3 роки

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.



У суді суді довели, що 28 липня 2021 року 13-річний хлопець вбив сусідську 6-річну дівчинку. Правоохоронці виявили тіло дитини в покинутому приміщенні з ознаками насильницької смерті.



"У зв’язку з тим, що неповнолітній не досяг віку кримінальної відповідальності, відповідно до вимог КПК України до нього можливо застосувати лише примусові заходи виховного характеру", - йдеться в повідомленні.



Суд застосував до підлітка максимально можливий примусовий захід виховного характеру - направлення до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків строком на 3 роки.

Нагадаємо, 29 липня 2021 у смт Старий Салтів у покинутому будинку вночі знайшли тіло 6-річної дівчинки з ознаками насильницької смерті, за підозрою у злочині затримали 13-річного хлопця.

29 липня на засіданні Вовчанський районний суд встановив, що у момент злочину підозрюваний підліток був п'яний. Неповнолітній визнав свою провину.