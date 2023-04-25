Про це в Медіацентрі розповів Веніславський.

Народний депутат вважає, що в Росії навряд зафіксують злочини їхніх військових, проте публічне політичне зізнання, зокрема вагнерівців, у майбутньому може стати додатковим аргументом притягнення до відповідальності РФ, її військово-політичне керівництво і приватної військової компанії Вагнер, в міжнародних судах та в України.

"Це можливо лише в рамках тих, скажімо, доказів, які дозволяє зібрати ситуація з війною в Україні. Допитати цю особу на території Російської Федерації, природно, ми не можемо ні політично, ні юридично. Тому зараз говорити про якісь результати сенсаційних зізнань, які будуть вже мати безпосереднє юридичне оформлення, на превеликий жаль, я не можу", - роз'яснив Веніславський.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зауважив, що злочини найманців і представників армії окупанта в Україні розслідують за Кримінальним кодексом України.

Відомості фіксують в Реєстрі досудових розслідувань, правоохоронці проводять слідчі дії.

"І цього вже достатньо для того, щоб ми мали можливість притягати потенційно в майбутньому таких осіб до відповідальності. І навіть шляхом заочного засудження мали можливість ухвалювати наші судові органи обвинувальні вироки", - підсумовує парламентар.

Крім того, питанням мають займатися міжнародні інституції: "Це два паралельні процеси, які один одного не виключають".

"Ми робимо те, що можемо робити в ситуації воєнного стану і в тих правових рамках, якими ми рухаємося. А міжнародні інституції роблять свою справу. Безперечно для нас важливо, щоб максимальна кількість експертів залучалася до таких резонансних заяв і вони мали можливість, в тому числі в рамках міжнародно-правової допомоги допомагати і Україні, і Міжнародному кримінальному суду притягати таких негідників до відповідальності", - додав Веніславський.