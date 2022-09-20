Верховна Рада ухвалила чотири євроінтеграційні закони
У вівторок, 20 вересня, на пленарному засіданні Верховна Рада України ухвалила в першому читанні чотири євроінтеграційні законопроєкти
Про це повідомляє офіційний сайт ВР.
Йдеться про один законопроєкт щодо запобігання зловживанню на оптових енергетичних ринках (№5322) та три законопроєкти, що стосуються радіаційної безпеки (№5860, №6425 та №3869).
"Законопроєкт 5322 – це про запобігання зловживанню на оптових енергетичних ринках. Це дійсно проєвропейський інтеграційний законопроєкт. Він у Європі називається REMIT, і це для того, щоб зменшувати вплив монопольних зловживань чи монопольних впливів на ринок, щоби розвивалася конкуренція", – пояснює голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
Як зазначає Герус щодо інших законопроєктів, питання безпеки на атомних електростанціях особливо гостро постає в контексті ЗАЕС.
"Це посилення параметрів ядерної безпеки, запровадження механізму інспектора з радіаційної безпеки, імплементація тих норм із ядерної безпеки, які зараз працюють в ЄС", – каже він.
Тепер усі документи мають бути проголосовані у другому читанні.
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