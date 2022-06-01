"Ви всі - добровольці": "мобілізовані" з "ДНР" скаржаться на ставлення окупантів, - українська розвідка
Окупанти у телефонній розмові розповідають про ставлення росіян до "добровільно мобілізованих" з Донецької області
Бойовик з "ДНР" розповідає російському військовому про протести, які відбулись в 115 батальйоні армії окупантів: "Вийшов наказ відпустити студентів. Приїхали їхні матері, подруги та влаштували протести. Незаконна мобілізація. П… (негідники), ви ох… (знахабніли), куди ви наших дітей привели".
Розповідає про ставлення окупаційної армії до "мобілізованих" з "ДНР":
"Коли на "передок" кинули, пацани стали обурюватись: ми резервісти, йдемо на першій лінії. Нам сказали, ви не резервісти. Ви добровольці. Всі, хто тут, всі сюди прийшли добровільно", – йдеться в розмові між військовими.
Російський співрозмовник у відповідь пояснює, що у РФ також багато людей не хоче брати участь у війні: "В аеропорту в нас також і "самострілів" вистачає. Також ніхто не хоче їхати сюди", – пояснив росіянин.
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