Взяли в заручники: у Росії заборонили сім'ям офіцерів виїжджати за кордон, - українська розвідка

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

"Командування західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька родин військовослужбовців 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Дружини вертолітників вирішили відпочити за кордоном поки їхні чоловіки завдають ракетних та бомбових ударів по мирному населенню України на Слобожанському напрямку", - зазначено в повідомленні.