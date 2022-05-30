Взяли в заручники: у Росії заборонили сім'ям офіцерів виїжджати за кордон, - українська розвідка
В західному військовому окрузі Росії родинам офіцерів заборонили покидати територію країни. У випадку відмови окупантів від виконання бойових завдань, їхніх дружин та дітей погрожують переселяти в депресивні регіони далекого сходу
Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.
"Командування західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька родин військовослужбовців 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Дружини вертолітників вирішили відпочити за кордоном поки їхні чоловіки завдають ракетних та бомбових ударів по мирному населенню України на Слобожанському напрямку", - зазначено в повідомленні.
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