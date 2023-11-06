Вибори у Молдові відбулися з безпрецедентним втручанням Росії, - спікер парламенту

Про це пише Newsmaker.

Він пояснив, що втручання Росії у внутрішні справи Молдови відбулося за допомогою "брудних грошей та пропаганди".

"Кремль та проросійські сили кинули всі ресурси на цю кампанію. Вони поставили на злочинні угруповання, а також на політичні сили, які прикриваються проєвропейськими та демократичними ідеями. Попри безпрецедентне втручання іноземної держави, PAS та європейським командам кандидатів вдалося отримати найкращий результат у країні", - сказав Гросу.

За його словами, у більш як у 390 населених пунктах громадяни підтримали мерів від PAS, прихильників євроінтеграції. Він зазначає, що команда Європи - PAS - з точки зору підтримки людей займає перше місце в 19 районах.

Гросу додав, що PAS поважає вибір кишинівців, але пильно стежитиме за "прокремлівським мером", маючи на увазі Іона Чебана, який знову став очільником столиці.

"Але ми поважаємо вибір кишинівців, ми здобули урок на цих виборах і працюватимемо більше, щоб завоювати довіру людей. (…) Але 20 муніципальних радників від PAS стежитимуть за всіма діями мерії і не допустять жодного рішення, що підриває європейський курс. (…) Ми стежитимемо за прокремлівським мером і будь-якими його злодійствами", - додав речник.