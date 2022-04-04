Від початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 1430 мирних українців, - ООН

Про це свідчать дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).



Як зазначається, жертвами війни стали 297 чоловіків, 202 жінки, 22 дівчинки, 40 хлопчиків. Стать ще 810 дорослих та 59 дітей не встановлено.

Серед постраждалих - 248 чоловіків, 189 жінок, 42 дівчинки, 38 хлопчиків. Стать ще 1482 дорослих та 98 дітей не уточнюється.

В ООН наголосили, що більшість людей загинули від зброї вибухової дії: важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаударів.

УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, а багато звітів очікують підтвердження.

Це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Сєвєродонецька та Рубіжного (Луганська область), Тростянця (Сумська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення. Ці цифри не включені у статистику.