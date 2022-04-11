Від початку повномасштабної війни в Україні ООН нарахувала близько 1800 загиблих серед мирних жителів

Про це повідомляє Організація Обʼєднаних Націй у своєму звіті за 10 квітня.



За попередньою інформацією, з 4 ранку 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до 24 години ночі 9 квітня 2022 року (за київським часом) Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 4232 жертви серед цивільного населення.



Серед них уході злочинних дій російських виійськ 1793 людей загинуло, 2439 було поранено.



ООН повідомляє, що сього загинуло 1793 людини. Зокрема з них 458 чоловіків, 294 жінки, 27 дівчат і 46 хлопчиків, а також 69 дітей і 899 дорослих, стать яких невідома. Загалом 2439 поранених (279 чоловіків, 213 жінок, 47 дівчат і 46 хлопчиків, а також 136 дітей і 1718 дорослих, стать яких невідома).



Крім того, у Донецькій і Луганській областях: 1880 загиблих (642 загиблих і 1238 поранених)

На підконтрольній Україні території: 1534 жертви (571 вбиті та 963 поранені). На території, тимчасово підконтрольній самопроголошеним "республікам": 346 втрат (71 убитих і 275 поранених). В інших регіонах України (м. Київ, Черкаська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Запорізька, Дніпропетровська та Житомирська області), які перебували під контролем України на момент загибелі: 2352 загиблих (1151 та 1201 поранений).



Стало відомо, що більшість зафіксованих втрат серед цивільного населення були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.



ООН вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується. До того ж багато звітів все ще очікують підтвердження. Мова йде, наприклад, про Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Попасну (Луганська область) та Бородянку (Київська область). У цих районах є інформація про численні жертви серед мирного населення. Ці цифри додатково підтверджуються і не включені у вищенаведену статистику.



ООН також звертає увагу на звіт Генеральної прокуратури України, згідно з яким станом на 8 годину ранку 10 квітня за місцевим часом у ході повномасшабної війни загинуло 176 дітей, щонайменше 336 отримали поранення.

Станом на 11 квітня за підрахунками ООН з України до Європи виїхали вже 4,5 млн біженців.