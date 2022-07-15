"Від цього не вмирають, це певний стан, який минає": травматерапевтка назвала способи подолання панічних атак
Травматерапевтка, ЕМДР терапевтка, координаторка кризової психологічної служби міста Львова Оксана Наконечна розповіла про панічний страх та про те, як впоратися із панічними атаками
Про це пані Наконечна розповіла у ексклюзивному інтервʼю для Еспресо.
Травматерапевтка зазначила, що страх, особливо у теперішніх реаліях, – це нормальна реакція, яка сигналить про небезпеку та якої не варто позбуватися. За її словами, страх стає тоді проблемою, коли переростає в паніку. Тоді уже постає питання про його регулювання.
Вона також зазначила, що панічні атаки – раптові напади гострого страху – можуть супроводжувати посттравматичний стан і ПТСР, проте це не окремий розлад, а лише симптом.
"У панічних атаках важливо розуміти, що від них не вмирають, це певний стан, який минає, який триває певний час і минає. Варто натренувати антистресову навичку дихання. Або ж мати під руками щось. Щось, що ви можете потримати в руках і перебирати пальцями. Через тілесні подразники можна повертати себе в реальність. Або ж мати при собі якісь ефірні масла, через які теж можна вертатись в реальність", - зазначила Наконечна.
Вона також розповіла про найпоширеніші техніки подолання нападу панічного страху та про тонкощі їх застосування на практиці.
"Завдання таке: людина зі стану панічної атаки, коли вона вилітає в трошки інший стан, потрібно, щоб вона повернулась назад у тіло, в свою реальність. Тобто, все, що стосується тілесних практик, все це є добре. Антистресове дихання – це найпоширеніша практика. 3 на 6, чи 4 на 8 – так її називають. Це коли вдих коротший в два рази ніж видих. Чарівне дихання. Але такі речі треба натреновувати. Такі вправи треба пробувати й натреновувати ще без панічних атак, коли ви, умовно кажучи, в нормальному стані", - сказала вона.
Наконечна також зазначила, що варто тренувати своє тіло для того, коли вже буде проблема, коли виникне певний гострий стан, щоб ця навичка була у розпорядженні.
"Я рекомендую, коли показую антистресове дихання, протягом дня, ідеально щогодини, кілька хвилин подихати, натренувати свій організм, щоб він звикав до антистресового дихання", - зазначила травматерапевтка.
"Найкраще, коли носом вдихаємо, а видихаємо ротом. Не дуже глибокий вдих, щоб не було гіпервентиляції киснем, щоб не закрутилася голова, і видих повільний, не швидкий, так ніби ми спускаємо повітряну кульку й так до кінця видихаємо все повітря. Потрібно хоча би 10 разів ось так підряд подихати. Можна ще доєднувати до цього дихання рахування від 10 до нуля. Наприклад, вдих-видих-10, вдих-видих-9, вдих-видих-8. Аж поки дійдете до нуля. Що ще дає? Мозок це сприймає, як зменшення. Нашому мозку немає значення, чи це реально, чи це символічно. Він сприймає: 10, 9, 8… Він чує – менше, менше… Дихання має бути поглиблене, бо в стресі в нас поверхове дихання. Коли ми його поглиблюємо, сповільнюємо, це впливає на наші тілесні реакції, наш тілесний стан, розслаблення, тиск зменшується. І відповідно через тіло ми впливаємо на свій емоційний стан".
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