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Відбудова України: як відбувається відновлення деокупованих міст Київщини

Юлія Юліна
3 серпня, 2024 субота
18:30
відбудова України

В Україні триває відновлення деокупованих міст Київщини. Зокрема, в Бучі російські окупанти зруйнували або пошкодили понад 2,5 тис. обʼєктів

Зміст

Про це йдеться у спецвипуску "Програми відбудови й розвитку міст" на Еспресо.

Журналісти поспілкувалися з жителькою Бучі, яку вторгнення окупантів застало зненацька.

Зінаїда Шрамовіч та її чоловік, які на момент вторгнення перебували вдома, на власні очі бачили, як окупанти вбивали жителів міста та руйнували все навколо. Під час бомбардувань подружжя ховалося в коридорі або у під’їзді, адже часом здавалося, що будинок от-от почне руйнуватися.

Будинок Зінаїди Анатоліївни на Яблунській дійсно зазнав ушкоджень через прямий приліт, вигоріло декілька поверхів і понад 10 квартир. У квартирі жінки повилітали вікна. Нині в будинку триває капітальний ремонт, повністю замінили ліфти та ліфтове обладнання, оновили фасад будівлі та замінили всі вікна. Містянка каже: ремонт робили на совість.

"Роботи будуть тривати до жовтня цього року. Думаю, так. На даний час роботи виконані на 70-80%", – сказав журналістам Роман Гриб, начальник ремонтної дільниці.

Понад 2,5 тис. обʼєктів зруйнували або пошкодили російські окупанти у Бучі. Загалом збитки міста оцінили у понад 5 млрд грн. Нині Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України займається відбудовою двох обʼєктів у місті. Один із них – будинок на вулиці Бориса Гмирі, який був майже повністю зруйнований від прямого влучання снаряда. Тут будівельникам потрібно відновити всю секцію будинку. Кажуть, робота просувається жваво.

"Так, ми буквально зробили це за 10 днів, 280 квадратів утеплили, я думаю, що ми достатньо швидко працюємо", – розповів Еспресо один із будівельників.

У сусідньому місті Ірпінь пошкоджено понад 1 тис. будівель. Тут Агентство нині відновлює чотири обʼєкти. Один із будинків уже повністю готовий. Роботи тривали вісім місяців і коштували 61 млн грн. У будинку було замінено інженерні мережі, ліфти, всі вікна, а також повністю зроблено оздоблення під'їздів.

У Бучі та Ірпені мешкає близько 100 тис. людей. Міст, який сполучав Ірпінь із Києвом, на початку великої війни був підірваний нашими силами оборони, аби зупинити просування ворожої техніки. Через уже зруйновану переправу на початку березня 2022 року втікали з окупації місцеві мешканці. Зруйнований міст вирішили залишити – як памʼять про трагічні події початку великої війни, а поруч звели новий.

У 2024 році в Київській області планують відновити 106 об'єктів на суму понад 3 млрд гривень. Зокрема, проведуть капітальний ремонт 18 багатоповерхівок, п'яти шкіл та одного стадіону. 

Детальніше про це Еспресо розпитав начальника служби відновлення у Київській області Руслана Ничіка.

"Наразі ведуться роботи на майже 50 об’єктах у Київській області. Це відновлення міст Бородянка, Ірпінь, Буча та прилеглих територій, які були деокуповані… Майже всі роботи плануємо закінчити до кінця цього року", – сказав він.

"Ми плідно працюємо з органами місцевого самоврядування, з КОВА. Коли почався процес відбудови, ми разом робили обстеження, була процедура, яка дала нам змогу обрати й затвердити об'єкти", – додав Ничік.

Як відбувається відбір об’єктів

За словами Ничіка, органи місцевого самоврядування обирають об’єкти, передають їх на узгодження Київській обласній військовій адміністрації, а та своєю чергою після затвердження передає їх на розгляд комісії при Міністерстві відновлення. Комісія розглядає об'єкти, затверджує фінансування та передає для виконання Агентству з відновлення.

З якими проблемами зіштовхуються люди, які звертаються з проханням про допомогу у відбудові житла

"Основні проблеми – це в період, коли вже була деокупація, робили обстеження зруйнованого житла, і до багатьох квартир на той момент не було доступу. Потім, коли люди поверталися, вони давали доступ. Бували різні випадки. Дехто відмовлявся від ремонту й ставав на чергу в єВідновлення, аби отримати грошову компенсацію", – розповів посадовець.

За його словами, таких квартир небагато, усього 10-15.

Тендерна процедура й підбір підрядника

Перед початком відбудови того чи іншого об’єкта органи місцевого самоврядування розробляють проєктну документацію й передають Службі відновлення.

"Далі Служба перевіряє, чи все там зроблено відповідно до чинного законодавства й будівельних норм. Потім чекаємо фінансування на цей об'єкт, після чого оголошуємо тендер, вибираємо найдешевшу пропозицію та підписуємо договір", – розповів Ничік.

При цьому він зазначив, що нині досить проблематично знайти підрядника у зв’язку з мобілізацією.

"ТЦК можуть зайти на будівельний майданчик, видати людям повістки. Але деяким підрядним організаціям ми допомагаємо з питанням бронювання", – зауважив посадовець.

Також він наголосив, що при виборі будматеріалів перевагу надають українським виробникам.

Про відбудову Ірпеня Еспресо розпитав у міського голови Олександра Маркушина.

Як триває відбудова зруйнованих домівок в Ірпені

За словами міського голови, для відбудови об’єктів залучають різні програми, в тому числі United24. Зараз у процесі відбудови будинки й центральний стадіон. Міжнародна організація з міграції вже один багатоповерховий будинок відремонтувала, зараз тривають ремонтні роботи у двох десятиповерхових будинках, потім будуватимуть новий багатоповерховий будинок на місці зруйнованого російською авіабомбою. 

При цьому триває комплексна відбудова приватного сектору за допомогою КОВА. Частково кошти на це дає Ірпінська міська рада, частково ПРООН. Також у відновленні житла ірпінців активно допомагають Міжнародний Комітет Червоного Хреста, ЮНІСЕФ, "Карітас" та інші.

"На сьогодні люди активно отримують сертифікати на купівлю або будівництво житла, або на капітальний ремонт", – сказав Маркушин.

Скільки ще об'єктів треба відбудувати

"На жаль, багато. Бо Ірпінь є найбільш пошкодженим містом у Київській області. Основний удар прийшовся на наше місто. Але ми робимо все, що можемо, в межах того бюджету, який нам надають. На жаль, цих коштів не вистачає, щоб швидко й усе повністю відбудувати. Ми шукаємо донорів, партнерів, оскільки розуміємо, що основні кошти держави йдуть на Збройні Сили, на нашу перемогу", – сказав Маркушин.

На прохання розповісти, з якими проблемами стикаються мешканці Ірпеня, чиє житло понівечили окупанти, мер зазначив, що основною перешкодою для початку відбудови є зникнення одного зі співвласників.

Річ у тім, що відповідно до чинного законодавства, якщо один із членів родини перебуває в полоні або зник безвісти, його родина не може подати заявку в Дію, відремонтувати помешкання або оформити спадщину без документів про смерть. Ці будинки стоять, їх неможливо відремонтувати. З огляду на це міська влада просить Мінцифру законодавчо врегулювати це питання й надати можливість іншому співвласнику відремонтувати житло.

За словами Маркушина, люди мають можливість обстежити житло за допомогою дрона, це безоплатно. Потім потрібно подати заявку в Дію. Після цього стане відомо, коли буде виплата,

"За достатнього фінансування на півтора року можна все відбудувати", – підкреслив мер.

При цьому він зазначив, що у сертифікатах, які отримують власники понівеченого житла, меблі у вартість не входять, це людина купує сама.

Наразі міська влада планує відбудувати будинки культури, ДЮСШ, Центр творчості, однак відновлювальні роботи суттєво сповільнює нестача робочих рук у зв’язку з мобілізацією, інфляція, а також відключення електроенергії.

Теги:
Новини
Київщина
Війна з Росією
Ірпінь
Буча
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