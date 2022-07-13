Відбудова житла і соцоб'єктів на Чернігівщині після дій окупантів у повному розпалі, - журналіст

Про це в ефірі Еспресо розповів журналіст з Чернігова Олексій Маслов.

Він зазначив, що паніки в місті немає.

"Щодо міграції - то навпаки люди приїздять скоріше, ніж їдуть. Це стосується і Чернігова, і Чернігівщини, в цілому. Багато людей дуже повертається, це пов'язано з роботою і з тим, що треба відбудовувати житло, там де воно пошкоджене. Ця робота іде повним ходом", - сказав журналіст.

Серед прикладів Маслов навів - добробат, який працює в деокупованому селі Ягідне та модульне містечко в одному із мікрорайонів Чернігова.

"Воно споруджене для людей, які втратили житло та іде робота з відновлення соціальних об'єктів. Зараз все це в повному розпалі", - підсумував журналіст.