Відбудова житла і соцоб'єктів на Чернігівщині після дій окупантів у повному розпалі, - журналіст
У Чернігівській області іде робота з відновлення соціальних об'єктів та житла
Про це в ефірі Еспресо розповів журналіст з Чернігова Олексій Маслов.
Він зазначив, що паніки в місті немає.
"Щодо міграції - то навпаки люди приїздять скоріше, ніж їдуть. Це стосується і Чернігова, і Чернігівщини, в цілому. Багато людей дуже повертається, це пов'язано з роботою і з тим, що треба відбудовувати житло, там де воно пошкоджене. Ця робота іде повним ходом", - сказав журналіст.
Серед прикладів Маслов навів - добробат, який працює в деокупованому селі Ягідне та модульне містечко в одному із мікрорайонів Чернігова.
"Воно споруджене для людей, які втратили житло та іде робота з відновлення соціальних об'єктів. Зараз все це в повному розпалі", - підсумував журналіст.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.67
Купівля 35.67Продаж 36.75
-
EUR
Купівля 35.69Продаж 37.01
- Актуальне
- Важливе