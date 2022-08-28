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"Відкрити Європі Україну": У вересні стартує культурно-дипломатичний тур по Європі

28 серпня, 2022 неділя
19:29
Культура

Креативний культурно-дипломатичний проєкт Ukrainian Music Magic Tour створений для популяризації України в Європі, тур європейськими містами розпочнеться з вересня

Про це повідомляє Укрінформ.

Як йдеться у повідомленні, у вересні під егідою Міністерства закордонних справ України стартує креативний культурно-дипломатичний проєкт Ukrainian Music Magic Tour.

 "Місія Ukrainian Music Magic Tour проста і складна водночас – відкрити Європі Україну, її прекрасну конструктивну прогресивну цивілізаційну природу, розповісти про боротьбу українців за незалежність зі злою імперією, показати українське сучасне креативне мистецтво, українську музику, національний незламний дух", - сказав ідеолог проєкту та поет Володимир Драбчук.

 

За словами організаторів, тур охопить такі міста, як Краків, Варшава, Гданськ (Польща), Прага, Брно (Чехія), Братислава (Словаччина), Любляна (Словенія), Загреб, Спліт, Дубровнік (Хорватія), Свєті-Стефан (Чорногорія), Сараєво (Боснія), Будапешт (Угорщина), Відень (Австрія) тощо.

"Зібрані під час туру кошти будуть передані на потреби волонтерських організацій, які допомагають українській армії, та українцям, які вимушено покинули свої домівки через російську агресію.

Також повідомляється, що серед учасників туру – музикант-мультиінструменталіст Василь Сказків, поет та історик Володимир Драбчук і Lola z Franeka – вокалістка та бандуристка культової групи PATSYKI Z FRANEKA.

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