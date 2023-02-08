Відлуння землетрусу в Туреччині зафіксували системи сейсмічного моніторингу двох українських АЕС, - Енергоатом
Відлуння землетрусу в Туреччині зафіксували на двох українських АЕС. Водночас усі наші атомні станції здатні витримати землетруси потужністю до семи балів
Про це повідомила пресслужба НЕК "Енергоатом".
"Відлуння землетрусу в Туреччині та інших регіонах світу відчули і в Україні. Незначні поштовхи зафіксували системи сейсмічного моніторингу Хмельницької та Південноукраїнської АЕС", - ідеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що обладнанням, яке фіксує поштовхи земної кори, оснащені всі АЕС України. В режимі реального часу Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) відслідковує та реєструє будь-які відхилення від норми сейсмічної стійкості в районі розташування атомних станцій.
Як зазначив президент Енергоатома Петро Котін, "усі українські АЕС проєктувалися з урахуванням сейсмічної активності регіону. При виборі майданчиків для будівництва обиралися ті ділянки, де найбільш безпечно".
"Вітчизняні атомні станції здатні витримати землетруси потужністю до семи балів", - наголосив він.
Також на українських АЕС працює аварійний захист енергоблоків: при шести балах блоки терміново зупиняються та переводяться у безпечний стан, зазначили в Енергоатомі.
"Роботи з дослідження сейсмічної небезпеки НАЕК "Енергоатом" були виконані з урахуванням міжнародних рекомендацій МАГАТЕ і погоджені Держатомрегулювання України. Кожні десять років проводиться переоцінка безпеки всіх реакторів на сейсмічну стійкість і за потреби вживаються додаткові заходи для захисту енергоблоків", - резюмували в компанії.
- 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два землетруси магнітудою понад сім балів. За останніми підрахунками, потужний землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя вже понад дев'яти тисяч людей.
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