Про це повідомила пресслужба НЕК "Енергоатом".

"Відлуння землетрусу в Туреччині та інших регіонах світу відчули і в Україні. Незначні поштовхи зафіксували системи сейсмічного моніторингу Хмельницької та Південноукраїнської АЕС", - ідеться в повідомленні.



У компанії зазначили, що обладнанням, яке фіксує поштовхи земної кори, оснащені всі АЕС України. В режимі реального часу Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) відслідковує та реєструє будь-які відхилення від норми сейсмічної стійкості в районі розташування атомних станцій.



Як зазначив президент Енергоатома Петро Котін, "усі українські АЕС проєктувалися з урахуванням сейсмічної активності регіону. При виборі майданчиків для будівництва обиралися ті ділянки, де найбільш безпечно".

"Вітчизняні атомні станції здатні витримати землетруси потужністю до семи балів", - наголосив він.



Також на українських АЕС працює аварійний захист енергоблоків: при шести балах блоки терміново зупиняються та переводяться у безпечний стан, зазначили в Енергоатомі.



"Роботи з дослідження сейсмічної небезпеки НАЕК "Енергоатом" були виконані з урахуванням міжнародних рекомендацій МАГАТЕ і погоджені Держатомрегулювання України. Кожні десять років проводиться переоцінка безпеки всіх реакторів на сейсмічну стійкість і за потреби вживаються додаткові заходи для захисту енергоблоків", - резюмували в компанії.