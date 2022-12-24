Про це повідомив Михайло Подоляк у твіттері.

Він написав, що своїми планами збільшити постачання зброї для Росії, Іран демонстративно принижує інститут "міжнародних відносин".

На його думку, важливо перейти до більш жорстких інструментів, як-от знищення виробництва та арешти постачальників.

"Важливо відмовитися від концепції "непрацюючі санкції", "недіючі резолюції ООН", а перейти до більш руйнівних інструментів – знищення виробництв та арешти постачальників…" - вважає Подоляк.

19 грудня росіяни атакували Україну дронами з нової партії, Володимир Зеленський зауважив, що Росія отримала від Ірану 250 нових БПЛА.

23 грудня ізраїльська розвідка Моссад попередила, що Іран збільшить постачання зброї до РФ.

24 грудня стало відомо, що Росія домовилася з Іраном про постачання 1700 ударних безпілотників, 540 з яких уже використала для атак по Україні.