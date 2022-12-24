Відмовитися від неробочих санкцій і резолюцій ООН: в Офісі президента розповіли, як припинити союзництво Ірану та РФ
Для того, щоб припинити співпрацю Ірану та Росії, треба відмовитися від концепцій "непрацюючих санкцій" і "недіючих резолюцій ООН"
Про це повідомив Михайло Подоляк у твіттері.
Він написав, що своїми планами збільшити постачання зброї для Росії, Іран демонстративно принижує інститут "міжнародних відносин".
На його думку, важливо перейти до більш жорстких інструментів, як-от знищення виробництва та арешти постачальників.
"Важливо відмовитися від концепції "непрацюючі санкції", "недіючі резолюції ООН", а перейти до більш руйнівних інструментів – знищення виробництв та арешти постачальників…" - вважає Подоляк.
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