Відставки урядів в Європі не пов'язані з війною в Україні, - експерт-міжнародник Яковлєв
Завідувач кафедри міжнародних відносин Національного університету "Києво-Могилянська академія" Максим Яковлєв вважає, що війна в Україні ніяк не вплинула на відставку європейських урядів
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Ми маємо розуміти, що якщо відбуваються дві паралельні події, то не обовʼязково вони мають взаємоповʼязані наслідки. Тобто ту теза, яку подають Орбан і росіяни, що через Україну в Європі є політична нестабільність і деякі уряди подають у відставку, є неправильною. Звинувачувати Європейський Союз це теж велика помилка", - пояснив Яковлєв
Експерт зауважив, що в Європейському Союзі дійсно є проблеми повʼязані з голосуванням деяких країн.
"Ми знаємо, наскільки російська пропаганда вкладає в те, щоб дискредитувати українських біженців в Європі. З іншого боку в Європейському Союзі дійсно є проблеми. Їм потрібно змінювати свою систему голосування. Бо, якщо всі члени ЄС голосують за якесь рішення, але є поодинокі країни, які голосують проти, то це створює політичні проблеми для всього європейського континенту. Мова звісно про Угорщину. Угорщина дійсно дуже дивно себе поводить і для мене найдивнішим є те, що Орбан захищає російського релігійного діяча Кирила Гундяєва. Тому я б не повʼязував те, що війна в Україні вплинула на ЄС і європейські уряди. Це не так", - додав він.
- 23 червня у Болгарії оголосили вотум недовіри уряду
- Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі 21 липня вдруге подав у відставку на засіданні членів палати
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.93
Купівля 37.93Продаж 39.04
-
EUR
Купівля 38.22Продаж 39.52
- Актуальне
- Важливе