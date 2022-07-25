Відставки урядів в Європі не пов'язані з війною в Україні, - експерт-міжнародник Яковлєв

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми маємо розуміти, що якщо відбуваються дві паралельні події, то не обовʼязково вони мають взаємоповʼязані наслідки. Тобто ту теза, яку подають Орбан і росіяни, що через Україну в Європі є політична нестабільність і деякі уряди подають у відставку, є неправильною. Звинувачувати Європейський Союз це теж велика помилка", - пояснив Яковлєв

Експерт зауважив, що в Європейському Союзі дійсно є проблеми повʼязані з голосуванням деяких країн.

"Ми знаємо, наскільки російська пропаганда вкладає в те, щоб дискредитувати українських біженців в Європі. З іншого боку в Європейському Союзі дійсно є проблеми. Їм потрібно змінювати свою систему голосування. Бо, якщо всі члени ЄС голосують за якесь рішення, але є поодинокі країни, які голосують проти, то це створює політичні проблеми для всього європейського континенту. Мова звісно про Угорщину. Угорщина дійсно дуже дивно себе поводить і для мене найдивнішим є те, що Орбан захищає російського релігійного діяча Кирила Гундяєва. Тому я б не повʼязував те, що війна в Україні вплинула на ЄС і європейські уряди. Це не так", - додав він.

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