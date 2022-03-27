Відтепер Росія не має залізничного сполучення з жодною країною ЄС, - Укрзалізниця

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.



27 березня відбудуться останні рейси поїздів Allegro між Санкт-Петербургом і Гельсінкі, які забезпечував фінський оператор поїздів VR.



"Ми продовжували експлуатувати Allegro відповідно до інструкцій влади, щоб забезпечити доступ до Фінляндії для фінів. Протягом цих тижнів люди, які хотіли виїхати з Росії, встигли покинути країну", - повідомив Старший віцепрезидент з обслуговування пасажирів VR Топі Сімола.



Також Фінляндія призупиняє й вантажні залізничні перевезення з РФ.



"Укрзалізниця закликає й надалі продовжити залізничну блокаду Росії та прискорити прийняття рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм та Польщею, що проходить через Росію та Білорусь. Також Укрзалізниця закликала в офіційному листі членів Організації співробітництва залізниць припинити перевезення з Росією та виключити її представників від участі у міжнародних організаціях та позбавити права приймати будь-які рішення", - додають у пресслужбі.



Раніше російські залізниці, білоруську залізницю та їхні дочірні компанії виключили з Міжнародного союзу залізниць (UIC).

Нагадаємо, Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 27 березня.