Відтепер Росія не має залізничного сполучення з жодною країною ЄС, - Укрзалізниця
З 28 березня Фінляндія скасовує залізничне пасажирське сполучення з країною-агресором. РФ більше не має залізничного сполучення з ЄС
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
27 березня відбудуться останні рейси поїздів Allegro між Санкт-Петербургом і Гельсінкі, які забезпечував фінський оператор поїздів VR.
"Ми продовжували експлуатувати Allegro відповідно до інструкцій влади, щоб забезпечити доступ до Фінляндії для фінів. Протягом цих тижнів люди, які хотіли виїхати з Росії, встигли покинути країну", - повідомив Старший віцепрезидент з обслуговування пасажирів VR Топі Сімола.
Також Фінляндія призупиняє й вантажні залізничні перевезення з РФ.
"Укрзалізниця закликає й надалі продовжити залізничну блокаду Росії та прискорити прийняття рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм та Польщею, що проходить через Росію та Білорусь. Також Укрзалізниця закликала в офіційному листі членів Організації співробітництва залізниць припинити перевезення з Росією та виключити її представників від участі у міжнародних організаціях та позбавити права приймати будь-які рішення", - додають у пресслужбі.
Раніше російські залізниці, білоруську залізницю та їхні дочірні компанії виключили з Міжнародного союзу залізниць (UIC).
- Нагадаємо, Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 27 березня.
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