"Відтепер жодних полонених. Подзвоніть мамі востаннє": Командування сил спецоперацій ЗСУ звернулось до російських військових
Командування Сил спеціальних операцій ЗС України звернулось до російських артилеристів і попередили, що тепер окупантів у полон не братимуть, а одразу - вбиватимуть
Про це повідомляє офіційний Facebook командування сил спецоперацій ЗСУ.
"Братство ССО України передає привіт російським артилеристам! Ми вас вітаємо: після того, як ви накрили найжорстокішими обстрілами наші мирні міста, наших рідних, дітей, близьких – ви, черв'яки, стали нашою метою номер один. Пояснюємо вам, Ваньки: ви начебто далеко і стріляєте за цілями яких не бачите. Не бачите маленьких діток, старих, будинки, дитячі садки, школи та лікарні – все це для вас просто цілі. Стільнули, полетіло, потрапили - за*бісь, правильно пацани? А тепер дивіться, черв'яки: ви своїх цілей не бачите і вам відтак начебто легше. Але повірте: легше вам мерзоту вже не буде ніколи. Інформація щодо вас – вже у нас. А якщо по комусь ще немає, то це питання лічені хвилини", - йдеться у заяві сил спецоперацій ЗСУ.
Українці відзначили, що тепер жодних російських артилеристів брати у полон не будуть.
"Відтепер жодних полонених російських артилеристів більше не буде. Жодної пощади, жодне "будь ласка не вбивайте, я здаюсь" вже не пройде. Кожен розрахунок не має значення: командир, водій, навідник, що заряджає - будуть зарізані як свині. Ссите в штани, ми за вами вже прийшли. Подзвони мамі востаннє. Скажи, що скоро здохнеш, шакал. Ми не смерть, ми гірші!", - завершили заяву військові.
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