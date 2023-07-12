Виїхати з окупованих регіонів без паспорта РФ дуже складно, ціна питання - від €500 до кількох тисяч, - волонтер Головня
З окупації виїхати без російського паспорта дуже складно, маршрути пролягають через окупований Крим, Росію, далі це можуть бути країни Балтії чи Грузія
Про це в ефірі Еспресо заявив керівник гуманітарного проєкту "Херсонський хаб" Роман Головня.
"Через Крим реальний маршрут для виїзду, і можна проїхати потім через країни Балтії. Також можна через Грузію. З минулого літа цим маршрутом користуються. Щодо вартості - від 500 євро до кількох тисяч. Існують цілі автобусні маршрути регулярні", - зазначив він.
Головня додав, що виїхати вкрай складно.
"У кого є паспорт РФ, можуть це зробити, а тим, хто перебуває під якоюсь підозрою, або в якихось списках, - це складно. З минулого літа ФСБ значно посилила перевірки на в'їзді у Крим - є великі бази даних, є складна техніка, яка перевіряє все. На жаль, багато людей там застрягли, в таких умовах постійного тиску перебувають і продовжують існувати під гнітом окупантів", - підсумував волонтер.
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