Виконувала вказівки ворога і планувала втекти до ЄС: у Києві затримали ексдепутатку райради Куп'янська, яка перейшла на бік окупантів
СБУ затримала в Києві колишню голову Куп'янської РДА, яка підтримала росіян під час окупації регіону та брала участь у підготовці псевдореферендуму на Харківщині
Про це мовиться на сайті Служби безпеки України.
Пресслужба інформувала, що в Києві затримали голову Куп'янської РДА, яка під час окупації району підтримала загарбників. За це жінку призначили "заступником керівника" Курилівської громади Харківщини.
Під час перебування на "посаді" вона співпрацювала з ворогом: поширювала окупаційний режим та залучала місцевих мешканців до дій на користь росіян. Зокрема брала участь в організації псевдореферендуму на захопленій території Харківської області.
"Після звільнення регіону колаборантка втекла до столиці, де намагалася оформити документи як переселенка зі сходу України, і після цього виїхати до Євросоюзу. Однак, їй це не вдалося. Співробітники СБУ встановили місцеперебування зловмисниці та затримали", - інформували в Службі безпеки України.
Наразі жінці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
- Нагадаємо, 7 грудня СБУ звітувала про затримання в Одесі агента Росії, який намагався розвідати розміщення українських протикорабельних ракетних комплексів "Нептун" для подальшої передачі ворогу.
- Тоді ж повідомляли, що СБУ викрила в Херсоні колишнього правоохоронця, який допомагав створювати підрозділ ФСБ. Пополічник країни-агресора підшукував у Херсоні "однодумців", яким пропонував вступити до лав підрозділу російських спецслужб.
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