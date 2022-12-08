Про це мовиться на сайті Служби безпеки України.

Пресслужба інформувала, що в Києві затримали голову Куп'янської РДА, яка під час окупації району підтримала загарбників. За це жінку призначили "заступником керівника" Курилівської громади Харківщини.

Під час перебування на "посаді" вона співпрацювала з ворогом: поширювала окупаційний режим та залучала місцевих мешканців до дій на користь росіян. Зокрема брала участь в організації псевдореферендуму на захопленій території Харківської області.

"Після звільнення регіону колаборантка втекла до столиці, де намагалася оформити документи як переселенка зі сходу України, і після цього виїхати до Євросоюзу. Однак, їй це не вдалося. Співробітники СБУ встановили місцеперебування зловмисниці та затримали", - інформували в Службі безпеки України.

Наразі жінці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 7 грудня СБУ звітувала про затримання в Одесі агента Росії, який намагався розвідати розміщення українських протикорабельних ракетних комплексів "Нептун" для подальшої передачі ворогу.

Тоді ж повідомляли, що СБУ викрила в Херсоні колишнього правоохоронця, який допомагав створювати підрозділ ФСБ. Пополічник країни-агресора підшукував у Херсоні "однодумців", яким пропонував вступити до лав підрозділу російських спецслужб.

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