Викрадення людей, воєнні, екологічні та інші злочини: в Україні створили Віртуальний музей російської агресії

Про це повідомив у Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко



"В Україні з'явився Віртуальний музей російської агресії, який ми щойно презентували. Цей проект збирає і наочно ілюструє факти порушень Росією територіальної цілісності нашої держави. Детально знайомить з 20 кейсами, пов'язаними з окупацією Криму. Зникнення і викрадення людей, екологічні, воєнні та інші злочини, які скоювала РФ, починаючи з 2014 року. Документальні факти, разом з фото- та відео- доказами та публікаціями незалежних медіа, усні свідчення, особові та судові справи - все це використовувалося для відображення якомога повної, реальної картини", - написав Ткаченко.



За словами міністра, експозиція щодо злочинів у Криму є лише початком роботи: у подальших планах - кейси з окупації сходу України.



"Такі проекти - частина успішної реалізації стратегії з інформаційної безпеки РНБО. Також інформація з ресурсу буде корисною і для іноземних журналістів як надійне джерело для висвітлення теми. Для цього доступна англомовна версія. Фактично, Віртуальний музей російської агресії спростить роботу в частині доказової бази щодо анексії Криму", - додав Ткаченко.



Віртуальний музей російської агресії доступний за посиланням.







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