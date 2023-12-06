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Вимога МВФ: Зеленський підписав законопроєкт №9656д про оподаткування банків

6 грудня, 2023 середа
13:08
Економіка Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у середу, 6 грудня, підписав законопроєкт №9656-д про додаткове оподаткування банків

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Президент підписав законопроєкт про оподаткування банків #9656д. Це теж вимога МВФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оподаткування надприбутків банків за результатами 2023 року за ставкою 50%, а починаючи з 2024 року базова ставка податку на прибуток банків становитиме 25%.

"За розрахунком Мінфіну це принесе тільки за 2023 рік 24-25 млрд грн. Далі це 6-7 млрд", - додав нардеп.

  • Зеленський 28 листопада підписав закон про держбюджет на наступний рік. Верховна Рада ухвалила його на засіданні 9 листопада.
Україна
Володимир Зеленський
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