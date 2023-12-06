Вимога МВФ: Зеленський підписав законопроєкт №9656д про оподаткування банків

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Президент підписав законопроєкт про оподаткування банків #9656д. Це теж вимога МВФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оподаткування надприбутків банків за результатами 2023 року за ставкою 50%, а починаючи з 2024 року базова ставка податку на прибуток банків становитиме 25%.

"За розрахунком Мінфіну це принесе тільки за 2023 рік 24-25 млрд грн. Далі це 6-7 млрд", - додав нардеп.