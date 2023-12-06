Вимога МВФ: Зеленський підписав законопроєкт №9656д про оподаткування банків
Президент України Володимир Зеленський у середу, 6 грудня, підписав законопроєкт №9656-д про додаткове оподаткування банків
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Президент підписав законопроєкт про оподаткування банків #9656д. Це теж вимога МВФ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що оподаткування надприбутків банків за результатами 2023 року за ставкою 50%, а починаючи з 2024 року базова ставка податку на прибуток банків становитиме 25%.
"За розрахунком Мінфіну це принесе тільки за 2023 рік 24-25 млрд грн. Далі це 6-7 млрд", - додав нардеп.
- Зеленський 28 листопада підписав закон про держбюджет на наступний рік. Верховна Рада ухвалила його на засіданні 9 листопада.
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