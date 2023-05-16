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Виняткова ракетна атака, ЗСУ йдуть вперед навколо Бахмута, Росія просить дрони в Ірану та каже про "знищену" Patriot. Світові ЗМІ про Україну 16 травня

Юлія Осим
16 травня, 2023 вiвторок
21:00
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

Виняткова масована атака РФ та збиті українськими ППО всі ракети, ЗСУ просуваються вперед навколо Бахмута, попри опір росіян, нова західна зброя, імовірно, задовольнить не всі потреби щодо контрнаступу

Про це і не тільки писали світові медіа 16 травня:

The New York Times

В ніч на вівторок під час масованої ракетної атаки росіян українські військові збили гіперзвукові ракети "Кинжал" – одні з найсучасніших на озброєнні Росії. Протиповітряна оборона перехопила шість таких ракет, які агресор випустив на Київ. У виданні зауважують, що у разі підтвердження збиття це стане ще одним доказом того, що Україна здатна збити один з найдосконаліших видів зброї в арсеналі Москви. 

обстріл, ППО

ЗСУ просуваються вперед, незважаючи на запеклий опір російських солдатів, рухаючись на північ і південь від Бахмута. Українські бійці сильніше тиснуть на російські війська, аби Москва спрямувала свої ресурси на битву зараз, в той час як українські захисники готуються до ширшого контрнаступу. Відтак, це ставить Росію перед прийняттям жорстких рішень як щодо зброї, так і військових кадрів. 

Американські журналісти кажуть, що нові ракети великої дальності, ударні безпілотники, танки та інша бронетехніка, щодо поставок яких президент Володимир Зеленський отримав обіцянки від союзників під час своїх візитів до Італії, Англії, Франції, Німеччини, можуть задовольнити багато, але не всі потреби щодо зброї, яка необхідна для контрнаступу України проти Росії. На думку військових аналітиків, частина останньої партії західної зброї буде швидко відправлена на лінію фронту – це дозволить ЗСУ перебити маршрути постачання з Росії та завдати ударів по артсистемах та командних центрах на півдні та сході України. Решту зброї можуть доставити пізніше – восени чи навіть далі, – щоб в України була змога спланувати майбутні операції у разі продовження війни.  

У Білому Домі заявили, що фіксують триваючі ознаки того, що Іран та Росія розширюють своє військове партнерство. Зазначається, що Росія вже застосувала велику кількість іранських безпілотників проти України, зокрема від серпня минулого року країна-агресорка використала понад 400 ударних безпілотників, і зараз прагне закупити більше. 

Повідомляється, що на тлі поширення чуток про стан здоров'я президента Білорусі Олександра Лукашенка державні ЗМІ опублікували його фотографії, імовірно, таким чином намагаючись спростувати припущення про те, що він серйозно хворий. Білоруський лідер не з'являвся на публіці з минулого вівторка, коли востаннє відвідав парад до Дня перемоги у Москві. 

Крім того, російські державні медіа інформують, що у Владивостоці заарештували колишнього співробітника посольства США в Росії Роберта Шонова. Його звинуватили у змові. У звіті росіян не вказано національність затриманого. У Держдепартаменті США сказали, що бачили звіт, але поки не мають додаткової інформації. 

Тим часом в Ісландії Рада Європи розпочинає саміт, на якому глави 46 держав-членів ради обговорюють, які кроки можуть зробити, щоб підтримати Україну в її захисті від російської агресії. До саміту має приєднатися, імовірно, віртуально, президент Володимир Зеленський.

The Washington Post

Видання пише, як президент Володимир Зеленський об'їздив Європу у пошуках нової зброї для української армії. Сам він заявив, що "дуже задоволений" результатами бурхливого турне та зустрічей з лідерами Італії, Німеччини, Франції, Великої Британії, в ході чого він отримав нові обіцянки зброї, військової допомоги, навчання та підтримки перед запланованим контрнаступом України. Нові пакети допомоги включають артилерію, бойові машини, ракети, безпілотники, а також, що не менш важливо, зобов'язання союзників щодо постійної допомоги з часом, навіть якщо конфлікт перетвориться на війну на виснаження. 

Збройні Сили України

Журналісти також розповідають про нічну масовану атаку росіян по Україні, зокрема знищення ракет над Києвом. Так, українська ППО перехопила 18 російських ракет, в тому числі 6 гіперзвукових "кинжалів", 9 крилатих "калібрів" та 3 "іскандери", і це свідчить про те, що українським бійцям вдалося зірвати одну з найжорстокіших атак Москви. При тому, як зазначають у Вашингтонському Центрі Стімсона, хоча Захід зміг вирішити проблему нестачі ракет для застарілої системи протиповітряної оборони радянського виробництва, яка є на озброєнні ЗСУ, відправивши свої власні системи ППО, вони теж мають обмеження щодо поставок. 

Також йдеться про ранкові удари у понеділок по тимчасово окупованому Росією Луганську, що показує, що Київ використовує нову зброю більшої дальності для ударів вглиб території, яку поки контролює РФ, стверджує видання. Окупований з 2014 року Луганськ був поза досяжністю більшості української зброї, через це був місцем відносного спокою. Але з п'ятниці він піддається регулярним атакам. У Міноборони РФ пов'язують вибухи в Луганську з крилатими ракетами Storm Shadow, які нещодавно Велика Британія поставила в Україну. 

CNN

Журналісти розповідають про виняткову ракетну атаку росіян, яку пережив Київ в ніч на вівторок. Один за одним яскраві спалахи пронизували нічне небо столиці, коли Росія розпочала повітряний штурм Києва спершу ракетами, а згодом – безпілотниками. Більшість киян не могли знати, що жахливі гучні вибухи були результатом роботи українських ППО, а не влучання російських ракет в місті. Зауважується, що удари по Києву були завдані наступного дня після заяв української розвідки, що сили РФ більше не здатні до широкомасштабних наступальних дій і зіткнулися з нестачею деяких ракет, як-от "Калібр". Більше про те, що кажуть мешканці столиці та українські військові, у матеріалі

А от у російському Міноборони заявили, що досягнули мети ракетного обстрілу та знищили американський ЗРК Patriot у Києві. Як там стверджують, російські війська  завдали цільового удару з високоточної зброї повітряного та морського базування дальньої дії по пунктах дислокації ЗСУ, а також по місцях зберігання боєприпасів, озброєння та військової техніки, поставленої Заходом. Відтак, "мета удару досягнута, усі призначені об’єкти вражені", запевнили в РФ. 

Пропонується думка про те, чим може закінчитися війна Росії проти Україні. Як зазначається, посилюються припущення, що переговори будуть важливими для будь-якої розв'язки у війні, і що Китай може зіграти ключову роль у припиненні конфлікту, адже направив цього тижня свого представника з візитами до України, Польщі, Франції, Німеччини та Росії. При тому підкреслюється, що представниця Зеленського, посол України в США Оксана Маркарова непохитна до будь-яких подібних пропозицій переговорів, якщо там немає чіткої кінцевої точки: звільнення всієї України. 

Видання пише, що керівник російської приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин заявив, що громадянин США загинув в охопленому боями Бахмуті, який росіяни називають Артемівськ. Відповідне відео той опублікував у групі Вагнера в Telegram. Показано, як Пригожин оглядає тіло та перевіряє, як сам стверджує, документи США, що посвідчують особу.

Журналісти також розповідають, як українські жінки замінюють своїх чоловіків-шахтарів, які на службі у лавах Збройних Сил. Десятиліття після того, як Розі Клепальниця стала культурною іконою та символом жінок-робітниць Другої світової війни, жінки в Україні беруть на себе подібні ролі, виконуючи роботу, яку багато українських чоловіків були змушені покинути, коли їх призвали на військову службу. Більше у матеріалі

Львів- місто шпигунів!

Центральне розвідувальне управління США показало, як вербує російських шпигунів. Як повідомляється, у розвідці розпочали нову спробу вербування, щоб отримати вигоду з безпрецедентної можливості переконати росіян, які незадоволені війною в Україні та життям в Росії, щоб ті поділилися своїми секретами. 

Повідомляється, що експорт нафти з Росії зріс до найвищого рівня з моменту вторгнення країни в Україну більше року тому. Росія експортувала 8,3 мільйона барелів на день сирої та очищеної нафти у квітні, повідомляє Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у своєму щомісячному звіті про нафту. Там додали, що збільшення експорту сирої нафти компенсувало падіння експорту продуктів нафтопереробки.

Водночас глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС повинен розправитися з Індією, яка перепродає російську нафту в Європу як нафтопродукти. 

The Guardian

Британське медіа пише про викриття на хабарі голову Верховного суду Всеволода Князєва. Зазначається, що антикорупційні органи затримали суддю у межах розслідування, яке вважається важливим кроком у боротьбі Києва з хабарництвом на високому рівні. Загалом Україна подвоїла зусилля боротьби з корупцією, незважаючи на вторгнення Росії, адже це необхідна попередня умова для вступу до Євросоюзу. 

Україна повернула 20 км території навколо Бахмута, повідомляє видання з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр. За її словами, останніми днями українські війська відбили у російських окупантів частину території навколо східного міста. При тому російські війська "дещо просунулися" в самому Бахмуті, важкі бої тривають.

Близько 2000 людей, які допомагали захищати завод "Азовсталь", звідки потрапили в полон і стали військовополоненими, все ще перебувають у руках росіян. Про це повідомляється з посиланням на благодійну організацію, що створена для підтримки сімей захисників Азовсталі. 

Gazeta Wyborcza

Польське медіа передруковує матеріал німецької "Die Welt", де йдеться про те, чи зможе Китай завадити Путіну застосувати ядерну зброю. Адже це не зовсім просто, як видається. Цього тижня Пекін надсилає спеціального посланника до Європи з мирним планом. Спершу він відвідує Київ, потім їде до Польщі, Франції, Німеччини, і наостанок – до Кремля. Відтак, пропонується аналіз, чого може досягти таке турне Європою китайського представника.  

Розповідається також про так званий ракетний туризм у польському селі Замость поблизу Бидгоща. Там, в глибині лісу можна побачити таблички з російською ракетою Х-55. Бажаючих побачити місце, де раніше приземлилася російська ракета, не бракує. Можна відшукати запчастини, які залишили служби після 20 днів акції. Видання пише, що у мера Бидгоща є план.

Журналісти кажуть, що Кремль не допускає дезертирства військовослужбовців чи відставки чиновників, вважаючи це зрадою, хоча така заборона і суперечить російському законодавству. Репресії загрожують не лише військовим, які не хочуть брати участь у бойових діях в Україні, а й високопосадовцям. Ніхто не може відмовитися. Повідомляється, що журналісти-розслідувачі незалежної редакції "Важних історій" виявили, що Кремль неофіційно забороняв високопосадовцям залишати свої посади під час війни. Цю інформацію ЗМІ надали чотири незалежні інформатори, в т.ч колишній офіцер ФСБ, політичний радник, який співпрацює з одним із губернаторів, та люди, близькі до адміністрації президента. 

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ППО
ЗСУ
Війна з Росією
ракетний удар
зброя для України
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