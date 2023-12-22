Випуск книжкової продукції в Україні цьогоріч збільшився на 73%

Про це повідомила пресслужба Мінкульту, яка спирається на дані Книжкової палати України.

Водночас, за даними Державного комітету телебачення і радіомовлення, впродовж 2023 року до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції внесли 302 суб’єкти видавничої справи, 270 з яких є новими, ще 32 — переоформили свідоцтва.

Для порівняння в Мінкульті навели дані за 2021 рік, тобто до повномасштабного вторгнення РФ. Того року до реєстру внесли 293 суб’єкти видавничої справи, тоді як у 2022 році — 152 суб’єкти.

"Також протягом 2023 року анульовано 5 свідоцтв у зв’язку з припиненням діяльності видавців. За 23 роки ведення Держреєстру всього анульовано 1216 свідоцтв", - зазначили в Мінкульті.