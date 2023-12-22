Випуск книжкової продукції в Україні цьогоріч збільшився на 73%
Цьогоріч порівняно з минулим роком випуск книжкової продукції в Україні збільшився за кількістю видань (друкованих одиниць) — на 73%, а за тиражами — на 203%
Про це повідомила пресслужба Мінкульту, яка спирається на дані Книжкової палати України.
Водночас, за даними Державного комітету телебачення і радіомовлення, впродовж 2023 року до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції внесли 302 суб’єкти видавничої справи, 270 з яких є новими, ще 32 — переоформили свідоцтва.
Для порівняння в Мінкульті навели дані за 2021 рік, тобто до повномасштабного вторгнення РФ. Того року до реєстру внесли 293 суб’єкти видавничої справи, тоді як у 2022 році — 152 суб’єкти.
"Також протягом 2023 року анульовано 5 свідоцтв у зв’язку з припиненням діяльності видавців. За 23 роки ведення Держреєстру всього анульовано 1216 свідоцтв", - зазначили в Мінкульті.
- У грудні стало відомо, що понад 25 тис. книжок англійською мовою для дорослих і дітей прибули з Лондона до Києва, де діє офіс Українського ПЕН. Ними наповнять бібліотеки.
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