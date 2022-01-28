Вірчис не міг повірити, що його зрадила близька людина: стало відомо, чому знаний український боксер міг скоїти самогубство
Віцепрезидент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розповідає, що український боксер Володимир Вірчис, якого знайшли повішеним, скаржився на зраду близької людини
Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.
Шатернікова пригадала свою останню зустріч з Вірчисом і розповіла, що той був у депресії.
"Востаннє ми з ним бачилися після його посту у фейсбуку. Було почуття, що нам треба побачитись, поговорити. Ми з ним три години пили чай на горищі його будинку, де він зробив кімнату-музей зі своїми трофеями та призами. Ми обговорювали ситуацію, через яку він потрапив у депресію. Він не міг повірити, що його зрадила близька людина, у нього не вкладалося це в голові. Вони були близькі люди, довіряв йому. Ми багато говорили про це, філософствували, що життя, на жаль, дає нам такі "сюрпризи". Напевно, він дуже довіряв, десь навіть із дитячою наївністю вірив у дружбу", – заявила віцепрезидент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова.
У ніч з 27 на 28 січня у Дніпровському районі столиці перехожий виявив повішене тіло. Дружина Володимира Вірчиса вранці звернулась до поліції, що її чоловік зник після того, як уночі пішов з дому. Після цього вияснилось, що мертвим знайшли саме колишнього боксера.
Володимиру Вірчису було 48 років. На професійному рингу боксер провів 28 боїв, у яких здобув 26 перемог. Був інтерконтинентальним чемпіоном за версіями IBF (2003-2004) і WBO (2005-2006) у суперважкій вазі.
- 28 січня українського боксера Володимира Вірчиса знайшли повішеним у Києві.
- За три тижні до своєї смерті український боксер Володимир Вірчис опублікував у соцмережі пост, де зізнався, що переживає важкі часи та намагається розпочати життя з нуля.
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