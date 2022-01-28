Вірчис не міг повірити, що його зрадила близька людина: стало відомо, чому знаний український боксер міг скоїти самогубство

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.



Шатернікова пригадала свою останню зустріч з Вірчисом і розповіла, що той був у депресії.



"Востаннє ми з ним бачилися після його посту у фейсбуку. Було почуття, що нам треба побачитись, поговорити. Ми з ним три години пили чай на горищі його будинку, де він зробив кімнату-музей зі своїми трофеями та призами. Ми обговорювали ситуацію, через яку він потрапив у депресію. Він не міг повірити, що його зрадила близька людина, у нього не вкладалося це в голові. Вони були близькі люди, довіряв йому. Ми багато говорили про це, філософствували, що життя, на жаль, дає нам такі "сюрпризи". Напевно, він дуже довіряв, десь навіть із дитячою наївністю вірив у дружбу", – заявила віцепрезидент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова.



У ніч з 27 на 28 січня у Дніпровському районі столиці перехожий виявив повішене тіло. Дружина Володимира Вірчиса вранці звернулась до поліції, що її чоловік зник після того, як уночі пішов з дому. Після цього вияснилось, що мертвим знайшли саме колишнього боксера.



Володимиру Вірчису було 48 років. На професійному рингу боксер провів 28 боїв, у яких здобув 26 перемог. Був інтерконтинентальним чемпіоном за версіями IBF (2003-2004) і WBO (2005-2006) у суперважкій вазі.

28 січня українського боксера Володимира Вірчиса знайшли повішеним у Києві.

За три тижні до своєї смерті український боксер Володимир Вірчис опублікував у соцмережі пост, де зізнався, що переживає важкі часи та намагається розпочати життя з нуля.