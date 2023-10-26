У першу чергу нам потрібні снаряди: генерал Кривонос про протистояння ворогу
Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ, зазначив, що виробляти снаряди на території нашої країни треба було вже давним-давно, а при відсутності артилерійських снарядів ініціатива буде не нашому боці
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На початку 2020 року влада скоротила 1300 працівників на заводі "Артем", а на той момент це було потужне підприємство, яке могло виробляти по 18 тис. снарядів на рік. А щодо перспективи, то на початку 2021 року виробництво могло розширитися до 360 тис. снарядів на рік. Якби це підприємство працювало на повну потужність, то за два роки було б близько 700 тис. снарядів. А при сьогоднішньому розході – це 70 днів активної артилерійської війни по всьому російсько-українському фронті за рахунок навіть власних снарядів", - зауважив генерал.
За його словами, на складах НАТО є накопичені снаряди, які потрібні Альянсу для вирішення стратегічних завдань в інтересах тих держав, на чиїх складах вони зберігаються.
"Капіталістичні країни не можуть дозволити собі мати або виробляти надлишки, якщо нема на те потреби. Ті снаряди, які були у нас у величезній кількості після Радянського Союзу, з них частина була продана, частина була знищена під час підривів наших складів у різні роки й при різних президентах. А ще частина була "успішно утилізована" протягом 2012-13 років, коли відповідно наказу начальника Генштабу були розстріляні сотні тисяч снарядів під виглядом утилізації. І тоді, вистріливши таку кількість боєприпасів, катастрофічно зменшили ресурс наших артилерійських стволів", - розказав Сергій Кривонос.
Кривонос підкреслив, що важливо зрозуміти, що виробляти снаряди на території нашої країни треба було вже давним-давно.
"У першу чергу нам потрібні снаряди. Коли почався наступ противника на Авдіївку, наша розвідка спрацювала на відмінно - своєчасно виявила висування ворожих колон та надала координати. Але кількість артилерійських снарядів у розпорядженні наших артилеристів, була настільки мала, що ми не змогли завдати потужного вогневого ураження ворогу. Ось у чому проблема. Найголовніше на війні – не хоробрість на рівні першої траншеї, а заздалегідь виявити противника та своєчасно зреагувати, аби зірвати його наміри. На війні дуже часто виграє той, хто б'є першим. А при відсутності артилерійських снарядів ініціатива буде не нашому боці", - пояснив військовий.
На його думку, якби на Авдіївському напрямку, коли ворог пішов колонами, українські оборонці змогли б підняти велику кількість дронів, які б знищували російських солдатів та техніку, то ворожий наступ було б зірвано. А ще генерал додав, що потрібно вирішувати проблему щодо наявності різних калібрів стрілецької зброї та артилерійських систем у ЗСУ.
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