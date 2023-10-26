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У першу чергу нам потрібні снаряди: генерал Кривонос про протистояння ворогу

26 жовтня, 2023 четвер
00:35
Війна з Росією Сергій Кривонос

Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ, зазначив, що виробляти снаряди на території нашої країни треба було вже давним-давно, а при відсутності артилерійських снарядів ініціатива буде не нашому боці

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На початку 2020 року влада скоротила 1300 працівників на заводі "Артем", а на той момент це було потужне підприємство, яке могло виробляти по 18 тис. снарядів на рік. А щодо перспективи, то на початку 2021 року виробництво могло розширитися до 360 тис. снарядів на рік. Якби це підприємство працювало на повну потужність, то за два роки було б близько 700 тис. снарядів. А при сьогоднішньому розході – це 70 днів активної артилерійської війни по всьому російсько-українському фронті за рахунок навіть власних снарядів", - зауважив генерал.

За його словами, на складах НАТО є накопичені снаряди, які потрібні Альянсу для вирішення стратегічних завдань в інтересах тих держав, на чиїх складах вони зберігаються.

"Капіталістичні країни не можуть дозволити собі мати або виробляти надлишки, якщо нема на те потреби. Ті снаряди, які були у нас у величезній кількості після Радянського Союзу, з них частина була продана, частина була знищена під час підривів наших складів у різні роки й при різних президентах. А ще частина була "успішно утилізована" протягом 2012-13 років, коли відповідно наказу начальника Генштабу були розстріляні сотні тисяч снарядів під виглядом утилізації. І тоді, вистріливши таку кількість боєприпасів, катастрофічно зменшили ресурс наших артилерійських стволів", - розказав Сергій Кривонос.

Кривонос підкреслив, що важливо зрозуміти, що виробляти снаряди на території нашої країни треба було вже давним-давно.

"У першу чергу нам потрібні снаряди. Коли почався наступ противника на Авдіївку, наша розвідка спрацювала на відмінно - своєчасно виявила висування ворожих колон та надала координати. Але кількість артилерійських снарядів у розпорядженні наших артилеристів, була настільки мала, що ми не змогли завдати потужного вогневого ураження ворогу. Ось у чому проблема. Найголовніше на війні – не хоробрість на рівні першої траншеї, а заздалегідь виявити противника та своєчасно зреагувати, аби зірвати його наміри. На війні дуже часто виграє той, хто б'є першим. А при відсутності артилерійських снарядів ініціатива буде не нашому боці", - пояснив військовий.

На його думку, якби на Авдіївському напрямку, коли ворог пішов колонами, українські оборонці змогли б підняти велику кількість дронів, які б знищували російських солдатів та техніку, то ворожий наступ було б зірвано. А ще генерал додав, що потрібно вирішувати проблему щодо наявності різних калібрів стрілецької зброї та артилерійських систем у ЗСУ.
 

  • 30 вересня Reuters з посиланням на відповідальне агентство ЄС проінформували, що сім країн ЄС замовили боєприпаси за схемою закупівель Європейського Союзу, щоб терміново доставити Україні артилерійські снаряди та поповнити вичерпані запаси на складах країн Заходу
  • 17 жовтня у Defense news повідомляли, що французькі оборонні компанії збільшують виробництво озброєнь, зокрема 155-міліметрових артилерійських снарядів, винищувачів, зенітних ракет та самохідних артилерійських установок
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