Виробники боєприпасів у ЄС мають переглянути свої експортні плани, щоб допомогти Україні, – Боррель

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель 14 листопада перед зустріччю міністрів оборони країн-членів ЄС у Брюсселі, на якій обговорюється прогрес з постачанням мільйона боєприпасів Україні впродовж року, передає "Радіо Свобода".

"Близько 40% продукції експортується в треті країни. Отже, браку виробничих потужностей немає, проблема в тому, що вони відправляють свою продукцію на інші ринки. Тому, можливо, нам потрібно спробувати перевести це виробництво на пріоритетне – для України", – сказав Боррель.

Розповідаючи про прогрес у плані поставити Україні мільйон боєприпасів до кінця березня 2024 року, Боррель зауважив, що перший етап плану вже завершено.

"Перший етап передбачав надання арміями наявних запасів, і він уже завершений. І тут ми досягли того, що й передбачали, – понад 300 тис. снарядів було надано", – сказав Боррель.

Тепер постачання залежить уже від нового виробництва, яке повʼязане з контрактами, підписаними країнами-членами з виробниками, відзначив верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки.