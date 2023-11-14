Виробники боєприпасів у ЄС мають переглянути свої експортні плани, щоб допомогти Україні, – Боррель
Виробничих потужностей у країнах ЄС не бракує, але виробники боєприпасів орієнтовані на інші ринки, а не на український. Треба змінити це, аби допомогти Україні
Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель 14 листопада перед зустріччю міністрів оборони країн-членів ЄС у Брюсселі, на якій обговорюється прогрес з постачанням мільйона боєприпасів Україні впродовж року, передає "Радіо Свобода".
"Близько 40% продукції експортується в треті країни. Отже, браку виробничих потужностей немає, проблема в тому, що вони відправляють свою продукцію на інші ринки. Тому, можливо, нам потрібно спробувати перевести це виробництво на пріоритетне – для України", – сказав Боррель.
Розповідаючи про прогрес у плані поставити Україні мільйон боєприпасів до кінця березня 2024 року, Боррель зауважив, що перший етап плану вже завершено.
"Перший етап передбачав надання арміями наявних запасів, і він уже завершений. І тут ми досягли того, що й передбачали, – понад 300 тис. снарядів було надано", – сказав Боррель.
Тепер постачання залежить уже від нового виробництва, яке повʼязане з контрактами, підписаними країнами-членами з виробниками, відзначив верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки.
- 13 квітня Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.
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