Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

"Глобальне виробництво Toyota Motor Corp. впало четвертий місяць поспіль через дефіцит напівпровідників і збої в ланцюжках постачання, спричинені карантином у Китаї через Covid, що негативно вплинуло на виробництво", - йдеться в повідомленні.

Інформують, що порівняно з минулим роком виробництво впало на 8,6% до 706 547 автомобілів. Крім того, продажі впали на 7,2% до 797 179 одиниць вже 11-й місяць поспіль.

Хоч виробництво за кордоном піднялося до рекорду за липень, обсяги все ще не досягли цільового значення. Виробництво в Японії впало на 28,2% порівняно з роком раніше.

"Дефіцит комп’ютерних чіпів, які використовуються в багатьох автомобільних запчастинах, вищі ціни на сировину та часті зупинки заводів у Китаї через обмеження, пов’язані з Covid, викликали сум’яття на глобальних складальних лініях автомобілів", - пишуть у виданні.

Пропри це Toyota виконує виробничу мету - 9,7 мільйона автомобілів на фінансовий рік до березня 2023 року, а також зберігає свій прогноз прибутку.

Японська ієна послабилася до долара цього року. Відповідно продукція автовиробника є більш конкурентоспроможною за кордоном, а його дохід отримує поштовх у місцевій валюті

Керівники Toyota заявили, що недостатньо впевнені, щоб підвищити орієнтовні прибутки. Вони посилалися на невизначеності попереду, такі як тиск на економіку та потенційне підвищення процентних ставок в інших країнах.

Акції Toyota незначно змінилися з початку року і торгувалися на 0,7% у Токіо.

Нагадаємо, Toyota зупинила виробництво та імпорт автомобілів у Росію.

18 березня стало відомо, що японська автомобілебудівна компанія Toyota знову працює в Україні й надає гуманітарну допомогу постраждалим від вторгнення РФ на українську територію.

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