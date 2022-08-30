Виробництво Toyota скорочується четвертий місяць поспіль через вплив епідемії коронавірусу в Китаї
Виробництво Toyota впало на 8,6% через дефіцит напівпровідників і збої в поставках спричинені коронавірусом у Китаї
Про це повідомляє американське видання Bloomberg.
"Глобальне виробництво Toyota Motor Corp. впало четвертий місяць поспіль через дефіцит напівпровідників і збої в ланцюжках постачання, спричинені карантином у Китаї через Covid, що негативно вплинуло на виробництво", - йдеться в повідомленні.
Інформують, що порівняно з минулим роком виробництво впало на 8,6% до 706 547 автомобілів. Крім того, продажі впали на 7,2% до 797 179 одиниць вже 11-й місяць поспіль.
Хоч виробництво за кордоном піднялося до рекорду за липень, обсяги все ще не досягли цільового значення. Виробництво в Японії впало на 28,2% порівняно з роком раніше.
"Дефіцит комп’ютерних чіпів, які використовуються в багатьох автомобільних запчастинах, вищі ціни на сировину та часті зупинки заводів у Китаї через обмеження, пов’язані з Covid, викликали сум’яття на глобальних складальних лініях автомобілів", - пишуть у виданні.
Пропри це Toyota виконує виробничу мету - 9,7 мільйона автомобілів на фінансовий рік до березня 2023 року, а також зберігає свій прогноз прибутку.
Японська ієна послабилася до долара цього року. Відповідно продукція автовиробника є більш конкурентоспроможною за кордоном, а його дохід отримує поштовх у місцевій валюті
Керівники Toyota заявили, що недостатньо впевнені, щоб підвищити орієнтовні прибутки. Вони посилалися на невизначеності попереду, такі як тиск на економіку та потенційне підвищення процентних ставок в інших країнах.
Акції Toyota незначно змінилися з початку року і торгувалися на 0,7% у Токіо.
- Нагадаємо, Toyota зупинила виробництво та імпорт автомобілів у Росію.
- 18 березня стало відомо, що японська автомобілебудівна компанія Toyota знову працює в Україні й надає гуманітарну допомогу постраждалим від вторгнення РФ на українську територію.
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