Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони та український військовий Олег Симороз.

"У середу, 28 червня, Руслана Ригованова було призначено тимчасово виконуючим обовʼязки директора Департаменту ресурсного забезпечення і вже сьогодні - 1 липня його було відсторонено від тимчасового виконання обовʼязків", - зазначили в міністерстві.

Також там зазначили, що його відсторонили "одразу після появи контраверсійного роду інформації".

Щодо цього проводиться внутрішня перевірка окремих фактів, які були оприлюднені. Результати обіцяють повідомити найближчими днями.

Що відомо про Ригованова

Ригованов регулярно брав участь в антиукраїнських політичних шоу на російському телебаченні, як "політичний експерт".

Зазначається, що на посаді тимчасового виконувача обовʼязків директора Департаменту ресурсного забезпечення Ригованов має доступ до секретної інформації.

Крім того, Симороз зазначає, що чоловік був начальником відділу рекреації та заступником директора Національного природного парку "Голосіївський".

"Він підписав низку так званих рекреаційних угод з особами, які захопили частину нацпарку та суттєво її пошкодили", - зазначив військовий.