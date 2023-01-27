Група компаній UPG придбала у Польщі термінал для зберігання і перевалки нафтопродуктів

Продажі вітчизняних автозаправних комплексів після початку повномасштабного вторгнення Росії скоротилися на 30-50% — такі оцінки експертів нафторинку. Споживання упало внаслідок знищення промислових підприємств на окупованих територіях, виїзд українців за кордон та зростання вартості пального. Початок війни ринок пережив у стресі. Спочатку припинилися поставки нафтопродуктів з РФ та Білорусі, які 2021-му складали 80%. У квітні окупанти цілеспрямовано знищили Кременчуцький НПЗ та низку менших виробництв. А також великі нафтобази, де трейдери накопичували пальне перед відправкою на АЗК. З європейських країн експорт ускладнився через блокування морських портів. Пальне зникло. Ціни пішли вгору та зрівнялися з європейськими. Ціна дизельного пального досягла 60 грн/л.

“Ринок змінився, ми втратили свого українського виробника. І ті компанії, в яких була своя інфраструктура — бензовози, автотранспорт який міг їздити швидко за кордон за пальним — всі вони і врятували нас навесні, коли була криза. Вони забезпечили ринок нафтопродуктами. Український ринок від ще більшої кризи врятувало те, що ми змогли завозитидрібними партіями нафтопродукти до кінцевого споживача”, - зазначає аналітик консалтингової компанії “НАФТОРИНОК”, Олександр Сіренко.

Логістика постачань пального в Україну поступово стабілізувалася. Переважна більшість трейдерів орендують інфраструктуру за кордоном — порти, залізничні цистерни або користуються бензовозами європейських перевізників. Що звісно впливає на кінцеву ціни для споживача. Хоча деякі компанії змінюють свою стратегію. Приміром група компаній UPG стала власником потужного морського терміналу у Польщі. Його використовують для перевалки та зберігання нафтопродуктів. Це надасть можливість безперебійно постачати пальне в Україну. У компанії запевняють - налагодили партнерські відносини з відомими європейськими виробниками.

“Це важлива подія для України та для кінцевого споживача. Бо він може отримати більш низьку ціну на стелі АЗК. Вперше український трейдер вийшов за кордони країни. Знаю про наміри компанії і в майбутньому розвивати цей напрямок в інших країнах. Купівля інфраструктури за кордоном безумовно має свої переваги. Серед головних із них — це здешевлення логістики”, - вважає Олександр Сіренко.

Здешевлення логістики та пришвидшення постачання пального в Україну – це основні переваги від використання морського перевалочного терміналу. Від цього, перш за все, виграє кінцевий споживач. Який може бути впевнений у стабільних поставках пального. Експерти нафторинку вважають, що це також вплине на динаміку цін та збільшення пропозиції. І криза з чергами більше не повинна повторитися.