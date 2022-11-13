Вивчаємо топоніміку разом із Збройними силами
Я двічі в житті був у Херсоні. Перший раз – на похороні, другий – проїздом. Про похорон не буду та й давно це було, а про той другий, що проїздом, то не важко здогадатися, звідки їхав, ясно, що з Криму
"Стоп, та ж у Криму я був не один раз, а також двічі?" – запитую сам себе і сам собі відповідаю, що Херсона там не було. Ні за вікном, ніде. Якось він тоді пройшов повз. Либонь, просто потяг ішов через Дніпро і Запоріжжя, тим клином. Швидше за все так і було. Ну, або переїзд припав на ніч і я просто спав...
Зате тепер, десь за останні пів року, відколи ото наші вже почали тиснути на південному напрямку, тобто і на південному також, й пішла мова про близьке визволення Херсона та околиць, то доводилося надолужувати прогаяне. Але, як і мільйони українців, переважно через google maps. Бо ж як тільки пролунає в новинах про визволення якогось херсонського села, чи обстріл мосту, чи про успішні дії наших партизанів на окупованих територіях, то одразу ж і до компа і нумо водити стрілкою від Чорнобаївки до Давидового Броду, чи від Нової Каховки до Киселівки, чи від Благодатного через Антонівку і вгору по Дніпру до Берислава...
Звісно, поки що переважно правим берегом. Та сподіваюся, що невдовзі топоніміку Лівобережжя всією Україною вивчимо не згірш. І далі, й далі вслід за наступом наших Збройних сил... І якби ви запитали мене про бажання на після Перемоги, то серед іншого хотілося б ще раз побувати й у Херсоні, нехай навіть і проїздом. З українського Криму, звісно.
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