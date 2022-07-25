Вивіз українського зерна дає перспективу для укріплення гривні, - економіст Боярчук

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Економічна політика зараз вирішується на полі бою. Наприклад, значний фактор – це експорт зерна, який дає валюту у країну. Валюта впливає на баланс долар – гривня", - пояснив економіст.



Дмитро Боярчук зазначив, що крок Нацбанку до зміни курсу був правильний.



"Якщо Україна зможе вивозити зерно, то є перспективи укріплення гривні у даній ситуації. Зрозуміло, що ситуація хитка і сьогодні вона розвивається одним чином, а завтра через зміни на полі бою, все може піти іншим. Але той рівень, на який Нацбанк вивів обмінний курс гривні, близький до рівноважного. На найближчу перспективу можемо вважати, що курс 36,6, як заведено говорити, буде зберігатися, навіть, при можливості експорту зерна минулого та нового урожаїв, тобто є перспектива укріплення валюти", - прокоментував Боярчук.

22 липня 2022 року, Україна, Туреччина та ООН підписали угоду щодо експорту зерна. Зі свого боку Росія підписала дзеркальний договір.

22 липня Мінінфраструктури заявило, що першим в рамках деблокади може запрацювати Чорноморський порт, перше судно може пройти розблокованими коридорами протягом чотирьох діб.

Україна запевнила, що продовжує готуватися до виконання угоди щодо експорту зерна, попри обстріл.

Туреччина купуватиме зерно в України та РФ за нижчими за світові цінами

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