Вивозив українське зерно з Харківщини до Росії під час окупації: СБУ затримала депутата з Куп'янського району

Про це інформує Служба безпеки України.

Правоохоронці викрили на деокупованій Харківщині колаборанта, депутата однієї із селищних рад Куп’янського району.

Зловмисник після захоплення рашистами території почав співпрацю. Він мав декілька сільгосппідприємств і запропонував ворогу допомогу у незаконному вивезенні українського зерна.

"Для цього він "перереєстрував" агробізнес у місцевій окупаційній адміністрації та почав сплачувати податки до бюджету РФ. При цьому основну частину зібраного врожаю мав віддавати загарбникам, а те, що залишиться, – реалізовувати на території країни-агресора", – роз'яснюють в СБУ.

Також депутат надав рашистам доступ до логістичних складів для розміщення, ремонту військової техніки та виділяв паливо для заправки.

Після звільнення ЗСУ району депутат залишився у селищі, чим сподівався уникнути покарання.

Нині слідчі повідомили зловмиснику про підозру за пособництво державі-агресору. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

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