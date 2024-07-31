"Зросли ціни, бізнес потерпає": ізраїльська журналістка про напруження між Ізраїлем і Туреччиною через війну проти ХАМАС
Журналістка з Ізраїлю Світлана Глаз зазначила, що з початком війни Туреччина стала на бік сектору Гази, назвавши Ізраїль терористичною країною
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац відреагував на заяву турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана про те, що Туреччина може увійти в Ізраїль. Він заявив, що Туреччина не може бути членом НАТО. Думаю, що незабаром будуть заяви та звернення до очільників НАТО, щоб Туреччину позбавити цього статусу", - зауважила Глаз.
За словами журналістки, з початком війни Туреччина стала на бік сектору Гази, назвавши Ізраїль терористичною країною, а ХАМАС угрупованням, яке бореться з ізраїльським опором.
"Взаємини між Туреччиною й Ізраїлем існують дуже давно. Були гарні торговельні та туристичні зв'язки. Зараз відносини звелися нанівець. Від цього страждає як Туреччина, так і Ізраїль. Піднялися ціни на деякі сільськогосподарські продукти. Потерпає бізнес, як ізраїльський, так і турецький. Тобто ця війна має негативний вплив не тільки на країни Близького Сходу, але й на весь світ", - додала Глаз.
- 28 липня 2024 року турецький президент Реджеп Таїп Ердоган вперше виступив з погрозою безпосереднього військового вторгнення до держави Ізраїль.
- Міністр оборони США Ллойд Остін не вважає, що війна на Близькому Сході на тлі регіональної напруженості є неминучою. Однак він заявив, що у разі нападу з боку Ірану Вашингтон допоможе захистити Ізраїль.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.83 Купівля 40.83Продаж 41.31
- EUR Купівля 44.14Продаж 44.86
- Актуальне
- Важливе