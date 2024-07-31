"Зросли ціни, бізнес потерпає": ізраїльська журналістка про напруження між Ізраїлем і Туреччиною через війну проти ХАМАС

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац відреагував на заяву турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана про те, що Туреччина може увійти в Ізраїль. Він заявив, що Туреччина не може бути членом НАТО. Думаю, що незабаром будуть заяви та звернення до очільників НАТО, щоб Туреччину позбавити цього статусу", - зауважила Глаз.

За словами журналістки, з початком війни Туреччина стала на бік сектору Гази, назвавши Ізраїль терористичною країною, а ХАМАС угрупованням, яке бореться з ізраїльським опором.

"Взаємини між Туреччиною й Ізраїлем існують дуже давно. Були гарні торговельні та туристичні зв'язки. Зараз відносини звелися нанівець. Від цього страждає як Туреччина, так і Ізраїль. Піднялися ціни на деякі сільськогосподарські продукти. Потерпає бізнес, як ізраїльський, так і турецький. Тобто ця війна має негативний вплив не тільки на країни Близького Сходу, але й на весь світ", - додала Глаз.