"Атеш" провів розвідку Рязанського радіозаводу, який забезпечує армію РФ системами зв'язку
Партизанський рух "Атеш" провів розвідку радіозаводу в Рязані. На ньому виробляється значна частина систем радіозв'язку для російської армії
Про це пише "Атеш".
Зазначається, що цей завод є важливим російським військовим підприємством. На ньому виробляється частина систем радіозв'язку для окупантів, зокрема командно-штабні машини, радіостанції, комплектуючі для систем РЛС та інше.
"Також було зафіксовано номери автомобілів співробітників. Особи їх власників встановлюються. Закликаємо співробітників підприємства написати нам та піти на співпрацю", - додали партизани.
- Учора "Атеш" зафіксував прибуття російської військової техніки до тимчасово окупованого Сімферополя.
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