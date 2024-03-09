"Атеш" провів розвідку Рязанського радіозаводу, який забезпечує армію РФ системами зв'язку

Про це пише "Атеш".

Зазначається, що цей завод є важливим російським військовим підприємством. На ньому виробляється частина систем радіозв'язку для окупантів, зокрема командно-штабні машини, радіостанції, комплектуючі для систем РЛС та інше.

"Також було зафіксовано номери автомобілів співробітників. Особи їх власників встановлюються. Закликаємо співробітників підприємства написати нам та піти на співпрацю", - додали партизани.